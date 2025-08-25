Zee Rajasthan
Rajasthan Politics: भाजपा की लेटलतीफी से पचपदरा रिफाइनरी की लागत 37,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ पार! 2025-26 बजट में अगस्त 2025 से उत्पादन का वादा, पर CM भजनलाल शर्मा व मंत्री हरदीप सिंह की चुप्पी संदेह पैदा कर रही है। कांग्रेस ने 80% काम पूरा किया, फिर डबल इंजन सरकार में देरी क्यों?

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 25, 2025, 12:37 IST | Updated: Aug 25, 2025, 12:37 IST

रिफाइनरी परियोजना में देरी को लेकर अशोक गहलोत ने भजनलाल शर्मा को घेरा, डबल इंजन सरकार पर तंज कसते हुए पूछे तीखे सवाल...

Jaipur News: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पचपदरा-बालोतरा रिफाइनरी परियोजना में देरी और लागत वृद्धि को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. गहलोत ने अपने एक ट्वीट में कहा कि भाजपा सरकार ने 2025-26 के बजट में घोषणा की थी कि रिफाइनरी अगस्त 2025 से उत्पादन शुरू कर देगी, लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के रिफाइनरी दौरे के बाद जारी बयानों और सरकारी प्रेस नोट में उत्पादन शुरू होने की तारीख का कोई जिक्र नहीं किया गया.

उन्होंने इसे "आश्चर्यजनक चुप्पी" करार देते हुए जनता में संदेह पैदा होने की बात कही.गहलोत ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के दौरान, कोविड-19 महामारी के बावजूद, रिफाइनरी का 80% से अधिक काम पूरा हुआ था.

उन्होंने आरोप लगाया कि 2013 में शुरू हुई इस परियोजना को 2013-2018 और 2023 से अब तक भाजपा सरकार की "लेटलतीफी" के कारण लागत 37,000 करोड़ रुपये से बढ़कर एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है.

गहलोत ने कहा कि यदि सरकार बदलने के बाद परियोजना को रोका नहीं गया होता, तो लागत में इतनी भारी वृद्धि नहीं होती.उन्होंने सवाल उठाया कि "डबल इंजन" की सरकार के बावजूद रिफाइनरी का काम धीमा क्यों है.

यह परियोजना राजस्थान के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है. गहलोत के इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है, और जनता अब सरकार से स्पष्ट जवाब की मांग कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Banswara Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

