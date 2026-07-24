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PM मोदी के वीडियो संदेश पर अशोक गहलोत का हमला, बोले- धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें

Demands Dismissal of Dharmendra Pradhan: जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश पर तीखी प्रतिक्रिया दी. गहलोत ने वीडियो को "Pathetic" बताते हुए कहा कि इससे प्रधानमंत्री की बुद्धिमत्ता का अपमान न किया जाए. 

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 24, 2026, 07:59 AM|Updated: Jul 24, 2026, 07:59 AM
PM मोदी के वीडियो संदेश पर अशोक गहलोत का हमला, बोले- धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें
Image Credit: Ashok Gehlot Slams PM Modi's Video Message

Ashok Gehlot Slams PM Modi's Video Message: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत ने कहा कि "आधी रात के इस Pathetic वीडियो से उनकी बुद्धिमत्ता का अपमान मत कीजिए." उन्होंने केंद्र सरकार पर छात्र आंदोलन को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार को इस पूरे मामले पर जवाबदेह होना चाहिए.

गहलोत ने मांग की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल बर्खास्त किया जाए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल रही है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग करने वाले दोषी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए तथा उन्हें उचित सजा दी जानी चाहिए.

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पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से छात्रों के साथ हुई घटनाओं पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी मांग की. गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए और सरकार को संवेदनशीलता के साथ इस पूरे प्रकरण को संभालना चाहिए.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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