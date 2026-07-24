/PM मोदी के वीडियो संदेश पर अशोक गहलोत का हमला, बोले- धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें

राज्य चुनें
Ashok Gehlot Slams PM Modi's Video Message: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत ने कहा कि "आधी रात के इस Pathetic वीडियो से उनकी बुद्धिमत्ता का अपमान मत कीजिए." उन्होंने केंद्र सरकार पर छात्र आंदोलन को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार को इस पूरे मामले पर जवाबदेह होना चाहिए.
गहलोत ने मांग की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल बर्खास्त किया जाए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल रही है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग करने वाले दोषी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए तथा उन्हें उचित सजा दी जानी चाहिए.
श्री @RahulGandhi का जवाब-— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 23, 2026
मोदी जी, हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
आधी रात के इस Pathetic वीडियो से उनकी बुद्धिमत्ता का अपमान मत कीजिए।
1. धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें।
2. छात्रों को पीटने वालों को सजा दें।
3. माफ़ी मांगें। https://t.co/xGHoDJTqbv
पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से छात्रों के साथ हुई घटनाओं पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी मांग की. गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए और सरकार को संवेदनशीलता के साथ इस पूरे प्रकरण को संभालना चाहिए.
खबर अपडेट की जा रही है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!