/मुस्लिम लीग के प्रवक्ता की तरह बोल रहे गहलोत - घनश्याम तिवाड़ी

Rajasthan Politics : राजस्थान की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी का पारा बढ़ गया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीजेपी पर प्रतिबंध लगाने बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने गहलोत के बयान को हार की बौखलाहट बताया. तिवाड़ी ने यहां तक कह दिया कि गहलोत कांग्रेस नेता की तरह नहीं बल्कि मुस्लिम लीग के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं.

हिंदू समाज से माफी मांगें गहलोत- घनश्याम तिवाड़ी

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तिवाड़ी ने कहा कि गहलोत कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, मुस्लिम लीग के प्रवक्ता के तौर पर बयान दे रहे है. गहलोत साहब को आज के कुछ परिणाम देखने चाहिए. आज असम में कांग्रेस के कुल 20 विधायक जीते, इनमें से 19 मुस्लिम, बंगाल में दो जीते, दोनों की दोनों ​मुस्लिम है. इतना ही नहीं, कांग्रेस अब केरल को भी खतरे में डाल रही है. केरल में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से समझौता किया, उस मुस्लिम लीग से समझौता किया जिसने भारत का विभाजन करवाया, जिस मुस्लिम लीग के कारण करोड़ों लोगों की हत्या, लाखों महिलाओं से बलात्कार, हजारों लोगों को घर छोडना पड़ा. ये वही मुस्लिम लीग है जो 1947 से पहले थी, इसका वही घोषणा पत्र और वही निशान है. कांग्रेस ने केरल में 22 मुस्लिम लीग के विधायक को जिताया है. इस प्रकार का तुष्टिकरण करने वाली कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत अपने गिरेबा में झाककर देखें. उन्होंने यहां तक कहा कि गहलोत को अपने बयान के लिए हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए.

लगातार सिमट रहा है कांग्रेस का जनाधार -घनश्याम तिवाड़ी

बीजेपी सांसद तिवाड़ी ने कहा कि कांग्रेस ने 1916 से ही हिंदू-मुस्लिम राजनीति को बढ़ावा दिया और मुस्लिम लीग के साथ समझौते किए. साल 1947 में धर्म के आधार पर देश का विभाजन कांग्रेस की नीतियों के कारण हुआ. विश्व में भारत एक मात्र ऐसा देश है जिसका धर्म के आधार पर विभाजन हुआ और इसके लिए कांग्रेस की नीतियां जिम्मेदार थीं. विभाजन के बाद भी कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति नहीं छोड़ी और आज भी वोट बैंक की राजनीति के लिए समाज को बांटने का प्रयास कर रही है. आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात को लेकर भी तिवाड़ी ने कांग्रेस पर निशाना साधा. इंदिरा गांधी और उनके पिता जी ने दो बार प्रतिबंध लगाया लेकिन दोनों बार मुंह की खानी पड़ी. 1948 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया गया और 1975 में देश पर आपातकाल थोपा गया, लेकिन दोनों ही फैसले कांग्रेस पार्टी को झकमार कर वापस लेने पड़े. कांग्रेस का जनाधार लगातार सिमटता जा रहा है.

आपातकाल, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सबसे बड़ा हमला था- घनश्याम तिवाड़ी

संविधान और लोकतंत्र के मुद्दे पर भी भाजपा सांसद ने कांग्रेस को घेरा. तिवाड़ी ने कहा कि कांग्रेस को संविधान की दुहाई देने का नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि लोकतंत्र और संविधान पर सबसे बड़ा हमला कांग्रेस काल में ही हुआ था. आपातकाल लगाकर कांग्रेस ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया. तिवाड़ी ने कहा कि जब कांग्रेस संविधान की बात करती है तो जनता को उसका इतिहास याद आ जाता है. बीजेपी के मुस्लिम विरोधी होने के आरोपों को भी घनश्याम तिवाड़ी ने खारिज किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना 13.45 लाख, उज्ज्वला योजना 37 प्रतिशत, मुद्रा योजना 36 प्रतिशत, पीएम किसान सम्मान निधि 33 प्रतिशत, स्किल इंडिया 22 प्रतिशत लाभ मुस्लिम वर्ग केे लोगों को दिया है. इतना ही नहीं, 3 करोड़ अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं में से 1.63 करोड़ इस वर्ग के छात्र है. भाजपा सरकार ने "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के मंत्र के साथ कार्य किया है.

चुनावी हार पर तंज और शतक लगाने की चुनौती

घनश्याम तिवाड़ी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने राहुल गांधी को टुकड़े-टुकड़े गैंग का सदस्य बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है. तिवाड़ी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 99 चुनाव हार चुकी है और हम चाहते हैं कि वो शतक लगाएं. राजस्थान बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिए जाने के सवाल पर भी तिवाड़ी ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा उम्मीदवारों का चयन जीतने की क्षमता और संगठनात्मक मजबूती के आधार पर करती है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में पहले भी बीजेपी के मुस्लिम विधायक रह चुके हैं और पार्टी किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं करती.



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