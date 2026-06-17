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पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान में सियासी तूफान, गहलोत के बयान पर BJP का बड़ा हमला

Rajasthan Politics: राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीजेपी और हिंदू राष्ट्र संबंधी बयानों पर सियासी घमासान तेज हो गया है. बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस पर लोकतंत्र विरोधी और तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया. पंचायत और निकाय चुनावों से पहले विवाद और गहराने के संकेत हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jun 17, 2026, 06:52 AM|Updated: Jun 17, 2026, 06:52 AM
पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान में सियासी तूफान, गहलोत के बयान पर BJP का बड़ा हमला
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है. बीजेपी पर प्रतिबंध लगाने और हिंदू राष्ट्र वाले गहलोत के बयान पर बीजेपी नेताओं के पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने कांग्रेस पर लोकतंत्र विरोधी राजनीति का आरोप लगाया, तो वहीं विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य ने कांग्रेस पर हिंदू समाज और सनातन परंपरा के खिलाफ होने का आरोप लगाया.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. बीजेपी नेताओं ने गहलोत के बयान को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है.

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क्या कहना है बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा का
बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की बीजेपी पर प्रतिबंध लगाने की सोच नई नहीं है. उन्होंने 1992 का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी बीजेपी को प्रतिबंधित करने की कोशिश हुई थी. जब इसकी तैयारी हुई बीजेपी ने जनता के सामने जाने के लिए उपाय किए. उसमें एकता यात्रा भी शामिल थी. बीजेपी ने लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पीछे लिखा श्लोक एकता मंत्र बना. 'लोकतंत्र रक्षणाय धर्म चक्र प्रवर्तनाय'इसके आधार पर लोकतंत्र को जीवित रखने का प्रयास किया.

ग्रेस पर लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप
गोपाल शर्मा ने कांग्रेस पर लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप भी लगाए. इंदिरा गांधी ने प्रतिबंध से किसको बख्शा है, आज भी यही कह रहे हैं. बीजेपी के तीनों पूर्व अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, डॉ रघुवीर की संदिग्ध मौत के लिए नेहरूकाल से इंदिराकाल तक जिम्मेदार है. लोकतंत्र बीजेपी नही मानती तो केरल और तमिलनाडू में गैर भाजपा का शासन होता है ? वहां जो रिजल्ट आया वो मुख्यमंत्री है, यहां जो रिजल्ट आया वो यहां है, देश के इतिहास में पहली सरकार है जिसने कभी किसी चुनी हुई राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया.

गहलोत के भारत के हिंदू राष्ट्र बनने संबंधी बयान पर भी बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी
उधर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भारत के हिंदू राष्ट्र बनने संबंधी बयान पर भी बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि कांग्रेस को हिंदू, सनातन और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से इतनी परेशानी क्यों है ? उन्होंने कहा कि हिंदू संस्कृति सर्वसमावेशी है और यहां सभी धर्मों और समुदायों का सम्मान किया जाता है. बीजेपी की सरकारें बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रही हैं.


तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप
स्वामी बालमुकुंदाचार्य ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का झुकाव केवल एक विशेष वर्ग की ओर रहा है और इसी वजह से उसका जनाधार लगातार कमजोर हो रहा है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का इतिहास सनातन परंपराओं और हिंदू संस्कृति के विरोध से जुड़ा रहा है, जबकि भाजपा सबका साथ और सबका विकास की नीति पर काम कर रही है.

अशोक गहलोत के बयान ने राजस्थान की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है. कांग्रेस जहां बीजेपी और आरएसएस पर लगातार हमलावर है, वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की हताशा और तुष्टिकरण की राजनीति से जोड़कर जवाब दे रही है. पंचायत और निकाय चुनावों से पहले बढ़ी यह बयानबाजी आने वाले दिनों में और तेज होने के संकेत दे रही है.

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संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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