बांग्लादेश पर बोले गहलोत-जिसका निर्माण भारत ने किया वो ही भारत के खिलाफ हो गया

Ashok Gehlot on Bangladesh : बांग्लादेश पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा कि ये चिंताजनक है कि ऐसा देश जिसका निर्माण ही भारत ने किया था वह भारत के खिलाफ हो गया है
Ashok Gehlot on Bangladesh : राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर चिंता जताई है. सोलन मीडिया एक्स पर गहलोत ने लिखा कि बांग्लादेश से आ रही हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ बर्बरता की खबरें विचलित करने वाली हैं. महज 19 दिनों में 5 हिंदुओं की हत्या एवं वहां महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार मानवता पर कलंक हैं.
गहलोत ने लिखा की 1971 के उस दौर की यादें आज भी ताजा हैं, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने न केवल कूटनीतिक कड़ापन दिखाया था, बल्कि अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिए थे. उन्होंने अमेरिका जैसी महाशक्ति तक की परवाह नहीं की, जिसने भारत के खिलाफ अपना सातवां बेड़ा रवाना कर दिया था.
यह भी चिंताजनक है कि ऐसा देश जिसका निर्माण ही भारत ने किया था वह भारत के खिलाफ हो गया है. यह भारत सरकार की कूटनीतिक विफलता है. केंद्र सरकार को 'गहरी चिंता' व्यक्त करने जैसे रस्मी बयानों से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाने चाहिए.
पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों के जीवन और मान-सम्मान की रक्षा करना हमारी नैतिक और कूटनीतिक जिम्मेदारी है. इतिहास गवाह है कि मात्र खोखले नारों से नहीं, बल्कि निर्णायक नेतृत्व से ही निर्दोषों की जान बचाई जा सकती है. प्रधानमंत्री जी को इस मामले में हस्तक्षेप कर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर प्रभावी दबाव बनाना चाहिए.
आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से चल रही राजनीतिक अस्थिरता के बीच हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की खबरें लगातार आती रही हैं, हाल में हिंदू बस्तियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमले हुए, धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया.
