Rajasthan Politics: ‘इंतजार शास्त्र’ पर सियासी संग्राम! जोगाराम पटेल का अशोक गहलोत पर बड़ा पलटवार

Rajasthan Politics News: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीजेपी सरकार पर 'इंतजार शास्त्र' के वार के जवाब में संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया. पटेल ने गहलोत पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार में जनता से लेकर युवा, किसान, महिला, बेरोजगारों सहित सभी वर्गों को इंतजार करवाया.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज शुरू नहीं करने पर बीजेपी सरकार का 'इंतजार शास्त्र' बताते हुए इसे राजस्थान के युवाओं के भविष्य पर भारी पड़ने का आरोप लगाया. इस आरोप पर संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार करते हुए पिछली गहलोत सरकार ही पर ही प्रदेश के हर वर्ग को इंतजार करवाने का पलटवार कर दिया.

क्या बोले संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इंतजार शास्त्र के नाम से भ्रम फैलाया जा रहा है. जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनके राज में युवाओं को रोजगार के लिए कितना इंतजार करवाया. युवाओं को रोजगार नहीं देकर और पेपर लीक करवाकर उनके साथ धोखा किया. उन्होंने कहा कि गत कांग्रेस सरकार ने किसानों को ऋण माफी का कहकर केवल इंतजार करवाया. विधायकों को होटलों में बंद करके जनता को उनके साथ मिलने का इंतजार करवाया. माताओं, बहनों, बेराजगारों को विकास के नाम पर इंतजार करवाया.

पटेल ने कहा कि ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ऐतिहासिक कार्य कर रही है, तीनों ऐतिहासिक बजट की क्रियान्विति धरातल पर उतर रही है. राइजिंग राजस्थान के जरिए उद्योग बढ़ने के साथ ही बेराजगारों को रोजगार मिल रहा है. ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत को इस तरह से भ्रम फैलाने वाले व्यक्तव्य नहीं देने चाहिए. उनके अनुभव का हम लाभ लेना चाहते हैं पर वो अपनी पार्टी में अंतकर्लह के कारण सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं.

यह था गहलोत का इंतजार शास्त्र

गौरतलब है कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को सोशल मीडिया x पर सरकार पर इंतजार शास्त्र का हमला किया. उन्होंने लिखा था कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई और MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, पुणे की तर्ज पर हमने राजस्थान के युवाओं को सुशासन और सोशल साइंसेज में वर्ल्ड-क्लास ट्रेनिंग देने के लिए 'महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट' का निर्माण कराया. जयपुर के JLN मार्ग पर ₹233 करोड़ की लागत से बना 'महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट' (MIGSS) साल 2024 से तैयार खड़ा है, लेकिन भाजपा सरकार इसे शुरू नहीं कर रही है. शिक्षा के मंदिर को राजनीतिक द्वेष से ऊपर रखें एवं इसे अविलंब शुरू करें. इसके बाद संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-