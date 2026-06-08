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गहलोत के 879 शब्दों वाले सोशल मीडिया पोस्ट ने फिर राजस्थान कांग्रेस में क्यों मचा दी हलचल ?

Rajasthan Politics : ज्यादा दिन नहीं हुए जब राहुल गांधी, पुष्कर में कांग्रेस संगठन की एकजुटता और डोटासरा-जूली की तारीफ करके गए. लेकिन अब अशोक गहलोत का 879 शब्दों वाला सोशल मीडिया पोस्ट, राजस्थान के सियासी तापमान को बढ़ा गया है. जिसमें फिर से पूर्व सीएम गहलोत ने मानेसर को याद किया. इस पोस्ट की टाइमिंग को लेकर कई तरह की चर्चाएं गर्म है. बहुत से सवाल भी हैं जैसे - क्यों इस वक्त 25 सितंबर का जिन्न बाहर आया है ? क्या पायलट की पार्टी में भूमिका में बदलाब आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है ? 


 

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 08, 2026, 10:43 AM|Updated: Jun 08, 2026, 10:43 AM
गहलोत के 879 शब्दों वाले सोशल मीडिया पोस्ट ने फिर राजस्थान कांग्रेस में क्यों मचा दी हलचल ?
Image Credit: फाइल फोटो

Rajasthan Politics : राजस्थान के सियासी पारे में मानेसर हमेशा से उबाल लाता रहा है. दरअसल 25 सितंबर 2022 को राजस्थान कांग्रेस में में सियासी सकंट हुआ था.कांग्रेस आलाकमान ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करते हुए अशोक गहलोत के वफादार करीब 90 विधायकों ने मंत्री शांति धारीवाल के घर पर समानांतर बैठक की थी और विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी को अपने इस्तीफे सौंप दिये थे.

सोनिया गांधी और मलिल्कार्जुन खड़गे , अशोक गहलोत को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते थे. इनके बाद सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा थी. लेकिन गहलोत गुट के विधायक सचिन पायलट के नाम पर सहमत नहीं थे. उसकी मांग थी की सीएम गहलोत के वफादार विधायकों में से ही किसी को पद मिले. ऐसे में विधायक दल की आधिकारिक बैठक ही रद्द हो गयी. इसे पार्टी आलाकमान के खिलाफ बगावत माना गया. बाद में इन घटनाक्रमों के चलते अशोक गहलोत, कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गये थे.

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इस बार अपने 879 शब्दों वाले सोशल मीडिया पोस्ट में गहलोत ने लिखा -आज मुझे सब कुछ मिल गया, मैं अति संतुष्ट पॉलिटिशियन हूँ देश का. अब मैं पद के पीछे नहीं हूँ. कोई पद ज़बरदस्ती आकर मुझपर पड़ जाए तो अलग बात है देखो। मैं कोई पद के लिए नहीं हूँ कि पद के लिए मैं ये करूँ, वो करूँ, कुछ नहीं करना मुझे.

तीन-तीन बार मुख्यमंत्री कम नहीं होता देखो. ये तो हमारे नेता लोग समझ नहीं पा रहे हैं मेरी भावनाओं को. मैंने कहा लाइन मेरे से बड़ी खींचो तुम. मेरी लाइन तुम मिटाओ मत, मेरे से बड़ी लाइन खींचो. कौन मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं बनेगा, किसी को नहीं मालूम. हम चाहते हैं कि सब मिलकर चलते रहो, चलते रहो. अभी संकट जो मैं कह रहा हूँ देश संकट में है, तो क्यों नहीं तुम आगे आ-आकर के हम सब मिलकर देश की रक्षा करें? कांग्रेस का औरा जो राजस्थान में है, हिंदुस्तान में वो हमें महसूस है, दिल्ली में रैली होती है सबसे अधिक लोग राजस्थान से जाते हैं. हाईकमान इस बात को जानता है। 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ. इसलिए कृपा करके सब मतभेद भूलो, सब एक हो जाओ.

इस पोस्ट के बाद से सवाल कई है जैसे -क्यों इस वक्त 25 सितंबर का जिन्न बाहर आया है ? क्या पायलट की पार्टी में भूमिका में बदलाब आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है ? आपको क्या लगता है, अपनी राय हमारे से सांझा करें .

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