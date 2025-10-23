Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Ashok Gehlot : जादूगर ने सुलझाई महागठबंधन की गुत्थी, पहले ही कर दी थी कंफ्यूजन दूर करने की बात

Ashok Gehlot Bihar Election :महागठबंधन को लेकर पटना में हुई प्रेम कॉंफ्रेस में  मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर हो गया है. अशोक गहलोत के मुताबिक ये नीतिश कुमार का आखिरी चुनाव है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Oct 23, 2025, 02:30 PM IST | Updated: Oct 23, 2025, 02:43 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में 25 से 28 अक्टूबर तक बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 25 से 28 अक्टूबर तक बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में अलर्ट जारी

बालोतरा में मां ने तीन बच्चों संग की आत्महत्या, चारों की मौत
7 Photos
Balotra News

बालोतरा में मां ने तीन बच्चों संग की आत्महत्या, चारों की मौत

क्या आप जानते हैं राजस्थान की उस नदी का नाम, जो कच्छ के मैदान में होती है समाप्त?
5 Photos
Rajasthan news

क्या आप जानते हैं राजस्थान की उस नदी का नाम, जो कच्छ के मैदान में होती है समाप्त?

क्यों नहीं होती थी मुगल शहजादियों की शादी?
6 Photos
Rajasthan news

क्यों नहीं होती थी मुगल शहजादियों की शादी?

Ashok Gehlot : जादूगर ने सुलझाई महागठबंधन की गुत्थी, पहले ही कर दी थी कंफ्यूजन दूर करने की बात

Ashok Gehlot News : जादूगर कहे जाने वाले राजस्थान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिहार में सीनियर ऑब्जर्वर है,कांग्रेस ने जादूगर को महागठबंधन की टेंशन दूर करने के लिए बिहार भेज रखा है.गठबंधन की राजनीति के गहलोत खिलाड़ी माने जाते हैं इसीलिए कांग्रेस ने गहलोत को बिहार में सीनियर ऑब्जर्वर बना के भेज रखा है.

महागठबंधन को लेकर पटना में हुई प्रेम कॉंफ्रेस में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर हो गया है.महागठबंधन की ओर से RJD नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और VIP प्रमुख मुकेश सहनी को महागठबंधन का उपमुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया

अशोक गहलोत ने कहा पूरा देश बिहार की तरफ देख रहा है सब की राय लेकर ये फैसला लिया गया है .तेजस्वी यादव ने कहा NDA में नीतीश कुमार के साथ अन्याय हो रहा है उन्होंने एक भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं की और ना ही ऑफिशियल रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बीजेपी के लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे.नीतीश कुमार कायह आखिरी चुनाव है ,येस्पष्ट अमित शाह की ओर से कर दिया गया है.कल भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था महागठबंधन में 5-10 सीटों पर विवाद कोई बड़ी बात नहीं है

अशोक गहलोत ने कहा था किएक दो दिन के अंदर जो भी कंफ्यूजन है वो खत्म हो जायेगा 243 सीटें हैं उनमें 5-6 सीटों पर कार्यकर्ता भी उत्साह में होते हैं। लोकल परिस्थितियां होती हैं, फ्रेंडली फाइट मानी जाती है.इसे बहुत बड़े रूप में नहीं देखना चाहिए.अशोक गहलोत ने कल लालू प्रसाद यादव,तेजस्वी यादव से मुलाकात भी मुलाकात की थी
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news