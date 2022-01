CM Gehlot ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, सीएम आवास पर हुआ ध्वजारोहण

Jaipur: सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने प्रदेशवासियों को ट्वीट कर 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी. CM ने ट्विटर पर लिखा पर लिखा है कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. गणतंत्र दिवस हमें देश के संविधान के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है. हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए देश में एकता व अखंडता बनाए रखने में योगदान दें और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाएं.

इसी के साथ उन्होंने दूसरा ट्वीट कर लिखा कि कोरोना महामारी के मद्देनज़र अनुरोध है कि प्रातः 9.00 बजे तक स्क्रीनिंग के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए अपना स्थान ग्रहण करें एवं मास्क लगाकर आयें.

Unfurled the national flag on the occasion of #RepublicDay at residence. pic.twitter.com/6Z1QnJBqKm

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) January 26, 2022