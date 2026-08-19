/बंगाल से लौटते ही राजस्थान के स्कूलों के दौरे का ऐलान, आशुतोष रांका ने Flight में बैठे-बैठे मदन दिलावर को दिया खुला चैलेंज

CJP Ashutosh Ranka, Rajasthan School Education : राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सियासी बहस तेज होने के संकेत मिल रहे हैं. बंगाल में तीन दिन बिताने के बाद जयपुर लौट रहे आशुतोष रांका ने राजस्थान के सरकारी स्कूलों का दौरा करने की बात कही है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि आने वाले दिनों में वह अपनी पूरी टीम के साथ प्रदेश के स्कूलों का जायजा लेंगे. इसी पोस्ट में उन्होंने राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सीधे तौर पर एक चुनौती भी दी है.



अगले कुछ दिन स्कूलों का दौरा करूंगा

आशुतोष रांका ने अपने पोस्ट में लिखा कि वह बंगाल में तीन दिन बिताने के बाद जयपुर वापस लौट रहे हैं. इसके बाद अगले कुछ दिनों तक वह पूरी टीम के साथ राजस्थान के स्कूलों का दौरा करेंगे. उनके इस ऐलान से साफ है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के अलग-अलग इलाकों के स्कूलों की स्थिति को लेकर तस्वीरें और ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ सकती हैं. रांका का फोकस केवल स्कूलों की सामान्य स्थिति तक सीमित रहेगा या इसमें शिक्षा व्यवस्था से जुड़े दूसरे पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा, यह उनके आगे के दौरों और रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा. फिलहाल उनके पोस्ट ने राजस्थान की स्कूल शिक्षा को लेकर राजनीतिक चर्चा जरूर शुरू कर दी है.

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मदन दिलावर को दिया 10 स्कूलों का ऑफर

अपने पोस्ट में आशुतोष रांका ने मदन दिलावर का नाम लेते हुए उनसे एक सवाल किया. उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान बने 10 सबसे शानदार स्कूलों के बारे में बताया जाए, ताकि वह और उनकी टीम उन स्कूलों का भी दौरा कर सके. रांका ने सवालिया अंदाज में लिखा कि मदन दिलावर के पास दिखाने के लिए ऐसे 10 स्कूल तो होंगे ही. उनके इस बयान को शिक्षा व्यवस्था और सरकार के कामकाज पर राजनीतिक टिप्पणी के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, पोस्ट में रांका ने किसी विशेष स्कूल का नाम, निर्माण लागत, स्थान या किसी स्कूल की गुणवत्ता से जुड़ा कोई आंकड़ा साझा नहीं किया है.



स्कूलों की ग्राउंड रिपोर्ट पर रहेगी नजर

राजस्थान में सरकारी स्कूल लंबे समय से राजनीतिक बहस का विषय रहे हैं. स्कूल भवन, शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं और शिक्षा की गुणवत्ता जैसे मुद्दे अलग-अलग समय पर चर्चा में आते रहे हैं. ऐसे में रांका की ओर से स्कूलों के दौरे की घोषणा को इसी व्यापक बहस के संदर्भ में देखा जा सकता है. अगले कुछ दिनों में उनकी टीम किन जिलों और किन स्कूलों तक पहुंचती है, यह महत्वपूर्ण होगा. अगर दौरे के दौरान स्कूलों की तस्वीरें, वीडियो और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं तो इससे शिक्षा व्यवस्था को लेकर चल रही बहस को नया आधार मिल सकता है.



दिलावर की ओर से जवाब का इंतजार

आशुतोष रांका के पोस्ट का सबसे अहम हिस्सा मदन दिलावर से जुड़ी चुनौती है. उन्होंने सीधे तौर पर उनसे अपने कार्यकाल के दौरान बने 10 बेहतरीन स्कूलों की जानकारी मांगी है. अब इस सवाल पर मदन दिलावर या उनके समर्थकों की ओर से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी.



फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक रांका ने केवल स्कूलों के दौरे और 10 स्कूलों को लेकर अपना सवाल सार्वजनिक किया है. उन्होंने किसी स्कूल को लेकर कोई आरोप या निष्कर्ष सामने नहीं रखा है. इसलिए आगे की तस्वीर उनके प्रस्तावित राजस्थान दौरे के बाद ही स्पष्ट होगी. राजस्थान के स्कूलों का यह दौरा आने वाले दिनों में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को फिर से सुर्खियों में ला सकता है. खासतौर पर मदन दिलावर को दिए गए इस खुले ऑफर के बाद स्कूलों की स्थिति और सरकार के शिक्षा संबंधी कामकाज पर राजनीतिक बयानबाजी बढ़ने की संभावना है.

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