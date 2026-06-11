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राजस्थान में बनेगा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, केंद्रीय मंत्री ने किए बड़े ऐलान

Jaipur News: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर दौरे पर पहुंचे. उन्होंने राजस्थान में AI Data Center और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की घोषणा की. साथ ही मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाईं और पेट्रोल-डीजल कीमतों पर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया.
 

Edited bySandhya YadavReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 11, 2026, 12:08 PM|Updated: Jun 11, 2026, 12:08 PM
राजस्थान में बनेगा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, केंद्रीय मंत्री ने किए बड़े ऐलान
Image Credit: AI Generated

Jaipur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव गुरुवार को जयपुर पहुंचे. दिल्ली से एयर इंडिया की फ्लाइट के जरिए जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे केंद्रीय मंत्री का स्वागत उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने किया.

इस दौरान राज्य सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जयपुर सांसद मंजू शर्मा और भाजपा के कई पदाधिकारियों ने भी उनका स्वागत किया. जयपुर दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री विभिन्न विकास और तकनीकी परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे.

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एमएनआईटी, आकाशवाणी और रेलवे परिसरों में करेंगे पौधारोपण

जयपुर प्रवास के दौरान अश्विनी वैष्णव एमएनआईटी, आकाशवाणी केंद्र, रेलवे स्टेशन और अनुसंधान केंद्र परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे. इसके अलावा वे एमएनआईटी में क्वांटम और सेमीकंडक्टर से जुड़े कार्यक्रमों तथा आकाशवाणी में एफएम ट्रांसमीटर के शुभारंभ समारोह में भी शामिल होंगे.

मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाईं
मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई दिशा प्राप्त की है. उन्होंने कहा कि वर्ष 1950 से 1990 तक करीब चार दशकों तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन पिछले 12 वर्षों में देश ने आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है.

उन्होंने बताया कि हाईवे, रेलवे और एयरपोर्ट जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है. देशभर में 250 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिनमें राजस्थान के 23 स्टेशन भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और शहरीकरण के क्षेत्र में भी लगातार प्रगति हो रही है.

राजस्थान में बनेगा एआई डेटा सेंटर
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) डेटा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है. इससे प्रदेश के युवाओं, विद्यार्थियों और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर प्राप्त होंगे.

उन्होंने यह भी बताया कि आगामी तीन वर्षों में राजस्थान में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल तैयार किया जाएगा. इससे प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और चिकित्सा क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

पेट्रोल-डीजल कीमतों पर राहुल गांधी के बयान का जवाब
राहुल गांधी द्वारा पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध की वजह से वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर असर पड़ा है. उन्होंने कहा कि यह स्थिति केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में देखने को मिल रही है.

मंत्री ने कहा कि इन परिस्थितियों के लिए भारत सरकार या भाजपा जिम्मेदार नहीं है. उन्होंने कहा कि युद्ध जैसी परिस्थितियां पैदा करने वालों की जिम्मेदारी है कि वे इसके परिणामों को समझें. साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में है और सरकार हर चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना कर रही है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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