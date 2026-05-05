Jaipur News: असम विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस में बड़ी हलचल देखने को मिली है. पार्टी के वरिष्ठ नेता भंवर जितेंद्र सिंह ने असम कांग्रेस के प्रभारी महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना त्यागपत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को भेजते हुए चुनाव में मिली हार की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है.

अपने इस्तीफे के साथ भेजे गए पत्र में जितेंद्र सिंह ने लिखा कि वह तत्काल प्रभाव से असम के प्रभारी महासचिव पद से इस्तीफा दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजे बेहद निराशाजनक रहे हैं और इस परिणाम में अपनी भूमिका की पूरी जिम्मेदारी वह स्वीकार करते हैं. उन्होंने यह भी माना कि पार्टी के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कांग्रेस असम की जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी, जिनकी सेवा करने का संकल्प लिया गया था.

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पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार भी व्यक्त किया

जितेंद्र सिंह ने अपने पत्र में पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार भी व्यक्त किया. उन्होंने लिखा कि उन्हें यह जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला, इसके लिए वह आभारी हैं. साथ ही, उन्होंने असम की जनता, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को उनके सहयोग, सम्मान और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह कांग्रेस पार्टी के मूल्यों और विचारधारा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और आगे भी पार्टी के लिए जिस भी भूमिका में जरूरी समझा जाएगा, वह अपना योगदान देते रहेंगे. अपने कार्यकाल के दौरान मिले मार्गदर्शन और समर्थन के लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का विशेष रूप से धन्यवाद किया.

Respected Shri @kharge ji,

I write to tender my resignation as General Secretary In-Charge of Assam with immediate effect.

The recent election results have been deeply disappointing, and I take full responsibility for my role in the outcome. Despite our best efforts, we were… pic.twitter.com/1LYzx9zbMD — Jitendra Singh Alwar (@JitendraSAlwar) May 4, 2026

इधर, असम में चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है, जहां सत्तारूढ़ गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर है. 126 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए को कुल 101 सीटों पर जीत मिली है, जो एक बड़ी और निर्णायक बढ़त मानी जा रही है. इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 81 सीटों पर जीत दर्ज की है और एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है.

एनडीए के सहयोगी दलों बोडो पीपुल्स फ्रंट और असम गण परिषद को 10-10 सीटों पर जीत हासिल हुई है. वहीं, राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने जालुकबारी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बिदिशा नियोग को 89,434 मतों के बड़े अंतर से हराकर लगातार छठी बार जीत दर्ज की है.

असम चुनाव के नतीजों ने जहां एनडीए की मजबूत पकड़ को फिर से साबित किया है, वहीं कांग्रेस के भीतर आत्ममंथन की प्रक्रिया भी तेज कर दी है.