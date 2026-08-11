/बाढ़ में डूबा असम, मददगार बनकर पहुंचे निर्मल चौधरी, 50-60 हजार लोगों तक पहुंचाई राहत

Nirmal Choudhary: असम इन दिनों भीषण बाढ़ और प्रकृति की मार से जूझ रहा है. कई गांवों में पानी भरने से लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. ऐसे मुश्किल समय में युवा नेता निर्मल चौधरी पिछले छह दिनों से बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार राहत अभियान चला रहे हैं. वे खुद प्रभावित गांवों में पहुंचकर जरूरतमंद परिवारों तक जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं. अब तक नाजिरा, पानबेसा, भादोरा, निमाइजान, बेतबाड़ी, गायन, कमलछोपरी समेत कई इलाकों में करीब 50 से 60 हजार लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा चुकी है.

बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंच रही राहत

निर्मल चौधरी की टीम असम के कई बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचकर लोगों की मदद कर रही है. इनमें नेपाली खुटी, सिमलगुड़ी, बनमुख, बिहूबार, लाकुवा, राजापुल, गेलेकी, खेलुआ, बालीघाट, नौजान, होलांग कटनी, अथखेड़ और हुतिआमुख जैसे इलाके शामिल हैं. जलभराव और खराब रास्तों के बावजूद राहत का काम लगातार जारी है.

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जरूरत का सामान लोगों तक पहुंचाया

राहत सामग्री में लोगों की रोजमर्रा की जरूरत को ध्यान में रखा गया है. प्रभावित परिवारों को आटा, चावल, दाल, तेल और सब्जियों के साथ बर्तन, पानी की बोतलें, बाल्टियां और मग दिए जा रहे हैं. इसके अलावा कपड़े, चप्पलें और साफ-सफाई से जुड़ा सामान भी बांटा जा रहा है.

बच्चों के लिए भी खास इंतजाम

बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है. इसे देखते हुए राहत अभियान में बच्चों की जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है. बच्चों को कॉपियां, किताबें और स्कूल बैग दिए जा रहे हैं, ताकि मुश्किल हालात के बीच उनकी पढ़ाई पूरी तरह न रुके. राहत टीम की ओर से सैनिटरी पैड, फिनाइल और अन्य जरूरी सामान भी उपलब्ध कराया जा रहा है.

पशुओं के लिए भी राहत सामग्री

बाढ़ का असर सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं है. बड़ी संख्या में परिवार अपने पशुओं के साथ भी इस संकट का सामना कर रहे हैं. ऐसे में राहत सामग्री में पशु आहार को भी शामिल किया गया है. इससे प्रभावित परिवारों को अपने मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करने में कुछ राहत मिल रही है.

मुश्किल हालात में भी अभियान जारी

बाढ़ प्रभावित इलाकों तक पहुंचना आसान नहीं है. कई जगह पानी भरा हुआ है और रास्ते भी खराब हैं. इसके बावजूद राहत दल लगातार गांवों तक पहुंच रहा है. लोगों के बीच राहत सामग्री बांटने के साथ उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि इस मुश्किल समय में वे अकेले नहीं हैं.

निर्मल चौधरी बोले- जरूरतमंद के साथ खड़ा होना सेवा

निर्मल चौधरी का कहना है कि आपदा के समय किसी जरूरतमंद के साथ खड़ा होना ही सबसे बड़ी मानव सेवा है. उनका कहना है कि बाढ़ प्रभावित लोगों की परेशानी को दूर से देखने के बजाय उनके बीच पहुंचकर उनकी जरूरत समझना जरूरी है. इसी सोच के साथ राहत अभियान आगे भी जारी रहेगा और ज्यादा से ज्यादा प्रभावित परिवारों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जाएगी.