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परिसीमन के बाद बदलेगा राजस्थान का सियासी नक्शा, 70 नई विधानसभा सीटें बढ़ने की संभावना

Rajasthan Assembly Seats: राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या बढने की संभावनाओं के बीच स्पीकर वासुदेव देवनानी का एक बयान इन दिनों चर्चा में है. स्पीकर ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा था कि परिसीमन के बाद विधानसभा में 70 सीटें बढ़ सकती हैं.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByBabulal Dhayal
Published:Mar 13, 2026, 09:23 PM IST | Updated:Mar 13, 2026, 09:23 PM IST

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परिसीमन के बाद बदलेगा राजस्थान का सियासी नक्शा, 70 नई विधानसभा सीटें बढ़ने की संभावना

Rajasthan Assembly Seats: राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या बढने की संभावनाओं के बीच स्पीकर वासुदेव देवनानी का एक बयान इन दिनों चर्चा में है. स्पीकर ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा था कि परिसीमन के बाद विधानसभा में 70 सीटें बढ़ सकती हैं. विधानसभा में 280 विधायकों के बैठने के लिए सदन के नये हॉल के बनाने की तैयारियां शुरू होंगी.

1977 के बाद राजस्थान विधानसभा में विधायकों की सीटें नहीं बढ़ी हैं. परिसीमन से राजस्थान का सियासी नक्शा बदल जाएगा. परिसीमन की अटकलों के बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के एक बयान ने सूबे में सियासी गर्मी बढ़ा दी है. देवनानी के एक बयान भर से ही चुनाव लड़ने की इच्छा पाले हुए नेताओं के चेहरे खिलने लगे हैं.

कई नए नेताओं में चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा हिलोरे लेने लगी है. ​विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने जनगणना के बाद राजस्थान में होने वाले विधानसभा सीटों के परिसीमन में 70 सीटें बढ़ने का दावा किया है. परिसीमन के बाद राजस्थान में इस हिसाब से कुल 270 विधानसभा सीटें हो जाएंगी. विधानसभा स्पीकर ने कहा कि आगे जनगणना होने वाली है, परिसीमन के बाद विधायकों की संख्या भी बढ़ेगी, अभी तो 200 लोग बैठते हैं.

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परिसीमन में कई सीटें एससी, एसटी के लिए आरक्षित होंगी, तो नई सीटों में कई सीटें जनरल कैटेगरी की भी बढेंगी. कुछ विधानसभा क्षेत्र खत्म हो जाएंगे तो कुछ का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा. एससी, एसटी के लिए ओपन कैटेगरी वाली सीटें आरक्षित होने से मौजूदा कई अनारक्षित वर्ग के नेताओं के निर्वाचन क्षेत्र छिन जाएंगे.

नई सीटें बनने से कई नेताओं के लिए विधायक बनने के मौके बनेंगे. परिसीमन के लिए आयोग गठित होगा. आयोग की रिपोर्ट के बाद विधानसभा क्षेत्रों के इलाकों में बदलाव से लेकर संख्या बढ़ने पर फैसला होगा. विधानसभा के मौजूदा सदन में 200 विधायकों के बैठने की व्यवस्था है. 70 विधायकों की संख्या बढ़ती है, तो मौजूदा सदन छोटा पड़ेगा. 1977 से 200 विधानसभा सीटें, 59 साल से विधानसभा सीटें नहीं बढ़ी हैं. 1977 से पहले 184 विधानसभा सीटें थीं. 1977 में विधानसभा सीटें 184 से बढ़ाकर 200 की गई थीं.

1952 के पहले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में 160 विधानसभा सीटें थीं. 1957 के चुनाव में 16 सीटें बढ़ी और 167 विधानसभा क्षेत्र हो गए. 10 साल बाद 1967 के चुनाव में फिर सीटों की संख्या 8 बढ़कर 184 की गईं. 1977 में आखिरी बार सीटों की संख्या बढ़कर 200 हुई, इसके बाद कोई बदलाव नहीं हुआ. अभी विधानसभा में विधान परिषद के लिए भी सदन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसे तैयार करवाकर मौजूदा सदन जैसा ही बनाया जाएगा. विधायकों की संख्या बढ़ने पर सदन की जगह बदलकर इसे काम लिया जाएगा.

विधानसभा अध्यक्ष के ताजा बयान के बाद ये तय माना जा रहा है कि अगला विधानसभा चुनाव नये परिसीमन के मुताबिक होगा. बरसों से टिकट के इंतजार में पार्टियों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे नेताओं के मन की मुरादें पूरी होंगी. इसलिए परिसीमन आयोग के गठन का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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