अवैध हथियार से ड्रग्स तस्कर बना शख्स, जेल में रची राजस्थान में सप्लाई की साजिश

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में एटीएस और एएनटीएफ की संयुक्त टीमों ने ऑपरेशन मदमुरुगन अभियान के तहत पूरे राजस्थान को एमडी ड्रग्स सप्लाई करने वाले शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है. टीम ने तस्कर कमलेश बिश्नोई उर्फ कार्तिक निवासी धोरीमन्ना जिला बाड़मेर को जैसलमेर और बाड़मेर में तीन दिन तक कैंप कर के पकड़ा है.

फिलहाल एटीएस और एएनटीएफ की टीम आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है. ATS आईजी विकास कुमार ने बताया कि एमडी का तस्कर कमलेश उर्फ कार्तिक की गिरफ्तारी पाक सीमा पर स्थित जैसलमेर जिले के सांकड़ थाना क्षेत्र से की है. तस्कर कमलेश की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपए का इनाम रखा हुआ था. इसके खिलाफ करीब आधा दर्जन आपराधिक मुकदमे तीन अलग–अलग राज्यों में चल रहे हैं.

आरोपित तस्कर कमलेश ने पहले अवैध हथियारों का काम शुरू किया था. इसी दौरान एमडी की लत लग गई और फायदा देखकर ड्रग्स तस्करी का काम करने लगा. देखते देखते सीमावर्ती इलाके में एमडी के धंधे का सरगना बन गया. आरोपित कमलेश का सगा भाई सुरेश भी इस काम में साझेदार रहा है. काम को और बढ़ाने और पूरे राजस्थान में चलाने के लिए कार्तिक ने अपने पुराने सहयोगियों और जेल के साथियों को लेकर गैंग बना डाली थी.

आरोपित तीन राज्यों में अपराध की जड़ें जमा कर जेल जा चुका है. एमडी तस्कर कमलेश अपने आपराधिक करियर के प्रारंभिक दौर में अवैध हथियारों का काम करता था. मध्यप्रदेश के खरगोन इलाके से अवैध हथियार लेकर राजस्थान में बेचा करता था. इसी सिलसिले में वह मध्यप्रदेश में हथियारों के साथ पकड़ा गया था.

महाराष्ट्र के पुणे इलाके में मादक पदार्थों की एक बड़ी खेप के साथ पूर्व में कमलेश पकड़ा जा चुका है. पुणे की ही जेल में उसका संपर्क एमडी का काम करने वालों से हुआ था. साझेदारी में एमडी का बड़ा काम कॉर्पोरेट स्टाइल में पूरे राजस्थान में चलाने की योजना आरोपी ने जेल में बनाई थी. एटीएस और एएनटीएफ की टीम पूछताछ में और भी कई वारदातें खुलने की आशंका जताई जा रही है.