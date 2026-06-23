/पाकिस्तान बुलाने की थी तैयारी, बबीता के मोबाइल से मिले संदिग्ध चैट और नंबर, जैश नेटवर्क से जुड़े मिले सबूत

Rajasthan ATS: राजस्थान ATS द्वारा गिरफ्तार की गई बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा के मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है. प्रारंभिक जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. अधिकारियों के अनुसार महिला के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया गतिविधियों और विदेशी संपर्कों की जांच की जा रही है. एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि वह केवल ऑनलाइन प्रभावित हुई थी या किसी बड़े नेटवर्क से भी जुड़ी हुई थी.



ऑनलाइन माध्यम से संपर्क और वैचारिक प्रभाव की जांच

जांच के दौरान बबीता के मोबाइल से एक संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट और कई विदेशी संपर्कों के संकेत मिले हैं. अधिकारियों के अनुसार उसके सोशल मीडिया नेटवर्क में बड़ी संख्या में विदेशी प्रोफाइल जुड़े हुए पाए गए. साथ ही कुछ व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में हैं. सुरक्षा एजेंसियां यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि इन संपर्कों का उद्देश्य क्या था और इनके माध्यम से किस प्रकार का प्रभाव डाला जा रहा था.

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विदेशी नंबरों और ऑनलाइन गतिविधियों की पड़ताल

जांच एजेंसियों को मोबाइल फोन से कुछ विदेशी नंबरों के साथ संपर्क के संकेत मिले हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर हुई बातचीत की भी विस्तृत जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि महिला किसी संगठित नेटवर्क का हिस्सा थी या नहीं.



सुरक्षा एजेंसियां कर रहीं गहन जांच

ATS और केंद्रीय खुफिया एजेंसियां संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही हैं. एजेंसियां महिला के ऑनलाइन संपर्कों, विदेशी कनेक्शन और संभावित नेटवर्क की भूमिका को लेकर हर पहलू का परीक्षण कर रही हैं. जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि कहीं इस तरह के माध्यमों का उपयोग भारत में किसी प्रकार के समर्थन तंत्र या नेटवर्क विस्तार के लिए तो नहीं किया जा रहा था.



महिलाओं को प्रभावित करने वाले ऑनलाइन नेटवर्क पर नजर

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को प्रभावित करने की कोशिशें लगातार बढ़ रही हैं. इसी कारण सुरक्षा एजेंसियां ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर बनाए रखती हैं. बबीता उर्फ खदीजा मामले में भी एजेंसियां डिजिटल साक्ष्यों, संपर्कों और संचार माध्यमों की विस्तृत जांच कर रही हैं. फिलहाल मामले की जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे.



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