जयपुर में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित ऑडी कार ने ठेलों को मारी टक्कर, 1 की मौत, 15 घायल

Edited By Aman Singh

Reported By Aman Singh

Published: Jan 09, 2026, 11:49 PM IST | Updated: Jan 09, 2026, 11:49 PM IST

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Jan 09, 2026, 11:49 PM IST | Updated: Jan 09, 2026, 11:49 PM IST

Jaipur Audi Car Accident: राजस्थान की राजधानी जयपुर के पत्रकार कॉलोनी थाना क्षेत्र में देर रात एक भयानक सड़क दुर्घटना हो गई. हयात होटल के पास खरबास सर्किल के नजदीक एक अनियंत्रित ऑडी कार ने सड़क किनारे खड़े ठेलों को जबरदस्त टक्कर मार दी. हादसे के समय ठेलों पर लोग खाना खा रहे थे.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज रफ्तार ऑडी कार अचानक नियंत्रण खो बैठी और सीधे ठेलों में जा घुसी. इस एक्सीडेंट में करीब 15 लोग घायल हो गए. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, जबकि अन्य घायलों का इलाज जारी है. कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने कार चालक को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी. पत्रकार कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ऑडी कार को जब्त कर लिया.

पुलिस के अनुसार, हादसे में शामिल ऑडी कार का रजिस्ट्रेशन दिल्ली का है. शुरुआती जानकारी में कार हरे कृष्ण मिशन के नाम पर रजिस्टर्ड बताई जा रही है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

