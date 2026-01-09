जयपुर में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित ऑडी कार ने ठेलों को मारी टक्कर, 1 की मौत, 15 घायल

Jaipur Audi Car Accident: राजधानी जयपुर के पत्रकार कॉलोनी थाना क्षेत्र में देर रात एक भयानक सड़क दुर्घटना हो गई. हयात होटल के पास खरबास सर्किल के नजदीक एक अनियंत्रित ऑडी कार ने सड़क किनारे खड़े ठेलों को जबरदस्त टक्कर मार दी.
Jaipur Audi Car Accident: राजस्थान की राजधानी जयपुर के पत्रकार कॉलोनी थाना क्षेत्र में देर रात एक भयानक सड़क दुर्घटना हो गई. हयात होटल के पास खरबास सर्किल के नजदीक एक अनियंत्रित ऑडी कार ने सड़क किनारे खड़े ठेलों को जबरदस्त टक्कर मार दी. हादसे के समय ठेलों पर लोग खाना खा रहे थे.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज रफ्तार ऑडी कार अचानक नियंत्रण खो बैठी और सीधे ठेलों में जा घुसी. इस एक्सीडेंट में करीब 15 लोग घायल हो गए. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया.
इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, जबकि अन्य घायलों का इलाज जारी है. कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने कार चालक को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी. पत्रकार कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ऑडी कार को जब्त कर लिया.
पुलिस के अनुसार, हादसे में शामिल ऑडी कार का रजिस्ट्रेशन दिल्ली का है. शुरुआती जानकारी में कार हरे कृष्ण मिशन के नाम पर रजिस्टर्ड बताई जा रही है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.
