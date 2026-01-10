Zee Rajasthan
जयपुर की सड़क पर 4 रईसजादों का आतंक, 120 की रफ्तार से 16 लोगों को लग्जरी कार से रौंदा, 1 की तड़प-तड़पकर मौत 15 घायल

Jaipur Audi Accident latest update: जयपुर के पत्रकार कॉलोनी थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार लग्जरी ऑडी कार ने सड़क किनारे खड़े ठेलों और झोंपड़ियों में जबरदस्त टक्कर मार दी. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कम से कम 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

Published: Jan 10, 2026, 06:46 AM IST | Updated: Jan 10, 2026, 06:46 AM IST

Jaipur Audi Car News: जयपुर के पत्रकार कॉलोनी थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने सड़क किनारे खड़े कई ठेलों और लोगों को कुचल दिया. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 15-16 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. यह घटना खरबास सर्किल (खराबास चौराहा) के पास हुई, जहां लोग खाना खा रहे थे और रात का समय होने के कारण इलाका काफी व्यस्त था.

हादसा शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे हुआ. वंदेमातरम सर्किल की ओर से आ रही ऑडी कार अत्यधिक तेज रफ्तार (लगभग 120 किमी/घंटा) में थी. कार पहले डिवाइडर से टकराई, फिर बेकाबू होकर सड़क किनारे लगे खाने के ठेलों और लोगों पर चढ़ गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार लगभग 100 फीट दूर एक पेड़ से टकराकर रुकी. कार ने 10 से अधिक ठेलों को क्षतिग्रस्त किया और करीब 18-20 लोगों को चपेट में लिया. मौके पर चीख-पुकार मच गई, लोग भागने लगे और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

मृतक की पहचान भीलवाड़ा निवासी रमेश बैरवा के रूप में हुई, जो एक दाल-बाटी-चूरमा वाले ठेले पर हेल्पर का काम करता था. वह हादसे के समय लोगों को खाना परोस रहा था. इलाज के दौरान जयपुरिया अस्पताल में उसकी मौत हो गई. घायलों में 4 की हालत गंभीर है, जिन्हें एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है. बाकी घायलों का इलाज जयपुरिया और अन्य अस्पतालों में चल रहा है.

कार में चार युवक सवार थे, जो चूरू और रेनवाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं. कार चालक दिनेश रणवां (चूरू निवासी) फरार है, जबकि पप्पू (रेनवाल निवासी) को मौके पर भीड़ ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया. पुलिस ने पप्पू को गिरफ्तार कर लिया है. पप्पू ने बताया कि कार की रफ्तार 120 किमी/घंटा तक थी और उसने कई बार चालक को धीमी चलाने को कहा, लेकिन नहीं माना. कार में एक जयपुर पुलिस सिपाही के भी होने की जानकारी है.

कार दमन-दीव के श्री रामाकृष्ण चेरिटेबल ट्रस्ट के नाम रजिस्टर्ड है और दिनेश ने इसे तीन महीने पहले खरीदा था. जांच में संदेह है कि सभी कार सवार नशे की हालत में थे. हादसे के बाद चालक दिनेश और दो अन्य फरार हो गए, जबकि एयरबैग खुलने से कार सवारों को ज्यादा चोट नहीं आई.

पत्रकार कॉलोनी और मुहाना थाना पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया. कार जब्त कर ली गई है और जांच जारी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए. डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवारों को मदद का आश्वासन दिया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार ने पहले सर्कल को जोरदार टक्कर मारी, संतुलन बिगड़ा और फिर सीधे सड़क किनारे बैठे लोगों पर जा चढ़ी. उस वक्त लोग दाल-बाटी, चाय और अन्य स्नैक्स खा रहे थे. अचानक हुई इस घटना से पूरा इलाका अफरा-तफरी मच गया. कार के पहियों के नीचे कई लोग कुचल गए, तो कुछ दूर तक फेंक दिए गए. ठेले पलट गए, स्टील के केबिन मुड़ गए और सड़क पर खाने-पीने का सामान, टूटे हुए पार्ट्स और मलबा बिखर गया.

एक प्रत्यक्षदर्शी विजय चौधरी ने बताया, "कार इतनी तेज आई कि कुछ समझ में आने से पहले ही हादसा हो गया. लोग चीखने-चिल्लाने लगे, दर्द से कराह रहे थे. बहुत हंगामा मचा." दूसरे गवाह ने कहा कि कार में तीन लोग सवार थे और हादसा इतना तेज था कि लोगों को बचाव का मौका तक नहीं मिला.भीड़ ने गुस्से में कार को घेर लिया और चालक को पकड़ लिया. पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली. कार को जब्त कर लिया गया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कार का रजिस्ट्रेशन नंबर DD 02 G 5709 है और यह दिल्ली रजिस्टर्ड है. कुछ सूत्रों ने बताया कि यह कार 'हरे कृष्ण मिशन' या किसी ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत है.

मुहाना पुलिस थाने के एसएचओ भूपेंद्र सिंह ने कहा, "कार बहुत तेज गति में थी. हमने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. जांच जारी है और चालक से पूछताछ की जा रही है." पुलिस ने बताया कि हादसे की वजह तेज रफ्तार और लापरवाही बताई जा रही है. घायलों का इलाज एसएमएस अस्पताल में चल रहा है, जहां कुछ की हालत गंभीर है.

