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जयपुर के खजाना कांड में 'ऑडियो मिस्ट्री'! कौन बोल रहा था- 'आधी-आधी बांट लो सिल्लियां'?

Jaipur Haveli: जयपुर के त्रिपोलिया बाजार स्थित एक पुरानी हवेली में खुदाई के दौरान करोड़ों रुपये के कथित खजाने के मिलने का दावा सामने आया है. हवेली मालकिन ने आरोप लगाया है कि 40-45 किलो चांदी की सिल्लियां, सोने के सिक्कों से भरे 14-15 कलश और हजारों पुराने चांदी के सिक्के ठेकेदार व उसके साथियों ने गायब कर दिए.

Edited byAnsh RajReported byVishnu Sharma
Published: Jul 19, 2026, 08:01 AM|Updated: Jul 19, 2026, 08:01 AM
जयपुर के खजाना कांड में 'ऑडियो मिस्ट्री'! कौन बोल रहा था- 'आधी-आधी बांट लो सिल्लियां'?
Image Credit: Jaipur Haveli Treasure CaseSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur Haveli Treasure Case: जयपुर के परकोटे से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. दावा किया जा रहा है कि त्रिपोलिया बाजार विद्याधर जी का रास्ता स्थित एक पुरानी हवेली की खुदाई के दौरान करोड़ों का खजाना मिला... लेकिन वह खजाना मालिक तक पहुंचने की बजाय ठेकेदार और उसके साथियों के बीच बंट गया. हवेली मालिका का आरोप है कि 40 से 45 किलो चांदी की सिल्लियां, सोने के सिक्कों से भरे 14 से 15 कलश और 8 से 10 हजार पुराने चांदी के सिक्के गायब कर दिए गए. अब यह पूरा मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और पुलिस जांच में खजाने का राज खुलेगा.


पुरानी हवेलियां... मिट्टी में दबे रहस्य...और अचानक करोड़ों के खजाने की कहानी... जयपुर के परकोटे में स्थित विद्याधर का रास्ता इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है. वजह है एक ऐसी एफआईआर, जिसमें दावा किया गया है कि हवेली की तोड़ाई और खुदाई के दौरान करोड़ों का खजाना मिला और उसे चोरी कर लिया गया. मामला माणक चौक थाना क्षेत्र का है. हवेली मालिक राहुल सेठी ने 15 जुलाई को एफआईआर दर्ज करवाई है. एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस को कुछ तथ्यों का पता चला है, उसके आधार पर ही जांच बढ़ रही है.

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एफआईआर के अनुसार परिवार की पुश्तैनी हवेली को तोड़कर नया निर्माण कराया जाना था. इसके लिए एक फर्म के माध्यम से ठेका दिया गया था. परिवादी राहुल सेठी का आरोप है कि काम शुरू होने से पहले ही ठेकेदार महेश मल्होत्रा उर्फ छोटू को साफ निर्देश दिए गए थे कि यदि भवन की नींव, दीवार या मलबे से कोई भी कीमती वस्तु मिले तो उसे परिवार को सौंपना होगा. लेकिन शिकायत के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ. एफआईआर में दावा किया गया है कि ठेकेदार और उसके सहयोगियों ने कथित रूप से 40 से 45 किलो वजन की 10 से 15 चांदी की सिल्लियां, सोने के सिक्कों से भरे 14 से 15 कलश,
और 8 से 10 हजार पुराने चांदी के सिक्के आपस में बांट लिए.


पुरानी हवेल में दबा मिला खजाना !
खुदाई में मिली 10-15 चांदी की सिल्लियां
सिल्लियों का कुल वजन 40-45 किलो
14-15 कलश (सोने के सिक्कों से भरे)
8-10 हजार पुराने चांदी के सिक्के

सबसे दिलचस्प दावा एक ऑडियो को लेकर किया गया है जिन्हें शिकायतकर्ता ने पुलिस को सौंपा है. परिवादी का कहना है कि उसके पास इस संबंध में ऑडियो मौजूद हैं. एक ऑडियो में महेश मल्होत्रा उर्फ छोटू और उसका सहयोगी जगदीश कथित तौर पर इस खजाने का जिक्र करते दिखाई दे रहे हैं. इसका पेन ड्राइव में पुलिस को सौंपा गया है और अब जांच एजेंसी उनकी सत्यता की जांच करेगी. इधर पुलिस उपायुक्त उत्तर करण शर्मा का कहना है कि मामला पिछले साल का है. राहुल सेठी के परिवार ने पुस्तैनी हवेली को तोड़ने और नया निर्माण करने के लिए एक एजेंसी से एग्रीमेंट किया था. उस फर्म ने स्थानीय ठेकेदार को इसकी जिम्मेदारी दी. मालिक राहुल सेठी ने परिवाद दिया, उसके बाद संबंधित मजदूरों से पूछताछ की गई तो प्रारंभिक तौर पर इस तरह की बात सामने आई. इस पर परिवाद को लेकर एफआईआर दर्ज की गई.



एफआईआर में नामजद आरोपी
महेश मल्होत्रा उर्फ छोटू
अनुज
जगदीश
रजनी
रेहान
सुल्तान
पप्पू अजमेरा


इधर हवेली के पड़ोस में दुकान करने वाले राज रामचंदानी का कहना है कि हम राहुल सेठी को परिवार को बरसों से जानते हैं. इनके दादाजी के पास काफी सम्पति थी, ऐसे में संभावना है कि उस संपत्ति को तिजोरी में बंद कर जमीन में दबा दिया गया हो. अब इस मामले की जांच के बाद ही रहस्य से पर्दा उठेगा.

इधर परिवादी राहुल सेठी का कहना है कि इस पूरे राज से पर्दा एक मजदूर ने उठाया. आरोप है कि हवेली में काम करने वाले मजदूरों में से एक ने मालिक को बताया कि खुदाई के दौरान बड़ी मात्रा में बहुमूल्य संपत्ति निकली थी, जिसे कथित तौर पर ठेकेदार और उसके साथियों ने छिपा लिया. इसके बाद पूरे मामले की जानकारी जुटाई गई और फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. वहीं माणक चौक थाना प्रभारी राकेश ख्यालिया का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई, अब तक की जांच में समाने आया कि खुदाई के दौरान एक आलमारी मिली है, लेकिन उसमें कितना सोना चांदी था यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा.

एफआईआर के अनुसार अगर केवल चांदी की बात करें तो उसका अनुमानित मूल्य ही सवा करोड़ रुपये से अधिक बताया जा रहा है. वहीं सोने के सिक्कों से भरे कलशों का वजन कितना था और उनकी कीमत कितनी हो सकती है, इसका फिलहाल कोई आधिकारिक अनुमान नहीं लगाया गया है. यानी यदि शिकायत सही साबित होती है तो यह मामला करोड़ों रुपये के कथित खजाने से जुड़ा हो सकता है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है. डीसीपी नार्थ करण शर्मा का कहना है कि प्रारंभिक सूचना के बाद अब आरोपी मजदूरों और ठेकेदार से पूछताछ की जाएगी. यदि खजाना मिला है तो कितना था और उसे कहां कहां बेचा. इसका पता लगाया जाएगा. इसके अलावा कौन कौन इसमें शामिल थे, नाम सामने अपने पर उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा.


पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अब जांच में यह तय होगा कि क्या वास्तव में खुदाई में कोई खजाना मिला था ? क्या कथित संपत्ति का कोई स्वतंत्र प्रमाण मौजूद है ? और यदि खजाना मिला था तो वह अब कहां है ? जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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