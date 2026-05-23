/राजस्थान कैसे बना एयरलाइंस सेक्टर का फेवरेट राज्य? 'लो ATF वैट मॉडल' बना मिसाल

Rajasthan Low ATF VAT Model: राजस्थान का ‘लो ATF वैट मॉडल’ मिसाल बन रहा है. पिछले 3 सालों से राजस्थान में विमानों के ईंधन यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वैट महज 2 प्रतिशत लिया जा रहा है. यह देश के सबसे कम वैट वाले राज्यों में से एक है. इस कारण राजस्थान में गर्मियों के सीजन में भी एयरलाइंस का रूझान काफी बेहतर है. आपको बता दें कि इन दिनों देश में हवाई कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ पर वैट दरों को लेकर राज्यों के बीच नई प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है.

राजस्थान में ATF पर मात्र 2 प्रतिशत वैट लागू है. इसका असर यह दिख रहा है कि गर्मियों के सीजन में पर्यटकों की कमी के बावजूद भी जयपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन अपेक्षाकृत रूप से काफी बेहतर बना हुआ है. दरअसल पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने विमानों के ईंधन पर वैट की दरें घटाई थी. पूर्व में जहां एटीएफ पर राज्य सरकार द्वारा 26 फीसदी वैट लिया जा रहा था. वहीं 1 अप्रैल 2023 से इसे मात्र 2 प्रतिशत कर दिया गया था. तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बजट में इसे कम किया था, जिससे कि अधिक एयरलाइंस को राजस्थान के एयरपोर्ट्स से फ्लाइट संचालन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके.

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मौजूदा भाजपा सरकार ने भी इन दरों में कोई बदलाव नहीं किया और यथावत 2 फीसदी वैट रखा है. अब इस कम वैट दर के फायदे सामने आ रहे हैं. होर्मुज संकट के चलते जब विमानों के ईंधन की कमी चल रही है. एयरलाइंस के लिए एटीएफ महंगा पड़ रहा है, तब राजस्थान में कम वैट होने से एयरलाइंस फ्लाइट संचालन को यथावत रखे हुए हैं.

जानें कहां कितना वैट

देश में ATF पर सबसे ज्यादा वैट तमिलनाडु में 29 प्रतिशत है. पश्चिम बंगाल में भी एटीएफ पर 25 प्रतिशत वैट लिया जा रहा. पूर्व में दिल्ली में 25 प्रतिशत वैट था, जिसे 16 मई को घटाकर 7 प्रतिशत किया गया. महाराष्ट्र में वैट 18 प्रतिशत था, जिसे पिछले सप्ताह 7 प्रतिशत किया गया. हालांकि महाराष्ट्र, दिल्ली ने अभी 6 माह के लिए दरें घटाई हैं. गुजरात में वर्तमान में एटीएफ पर वैट की दर 5 प्रतिशत है. राजस्थान में मात्र 2 प्रतिशत वैट होने से एयरलाइंस का रुझान अधिक है. एटीएफ का कुल लागत में अनुपात 40 फीसदी है.

एविएशन विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी एयरलाइन की कुल संचालन लागत में ATF का हिस्सा लगभग 35 से 40 प्रतिशत तक होता है. ऐसे में यदि किसी राज्य में विमानों के ईंधन पर टैक्स कम हो, तो एयरलाइंस कंपनियों का ऑपरेशनल खर्च घट जाता है. इसी वजह से विमानन कंपनियां कम वैट वाले राज्यों में अधिक फ्लाइट संचालित करने को प्राथमिकता देती हैं.

जयपुर में किस तरह मिल रहा कम वैट का फायदा

जयपुर एयरपोर्ट से वर्तमान में रोज औसतन 55 फ्लाइट संचालित हो रही हैं. पिछले साल की गर्मियों की तुलना में इसबार 6 फ्लाइट अधिक हैं. उदयपुर, जोधपुर से भी फ्लाइट संचालन संतुष्टिजनक है. किशनगढ़ एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट संचालन गर्मियों में बेहतर बना हुआ है. जयपुर एयरपोर्ट पर रात में 8 से 9 विमानों का हॉल्ट रहता है.

