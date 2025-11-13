राजस्थान में 'राह-वीर' योजना से फैलाई जाएगी जागरूकता, घायलों की मदद करने पर मिलेगी राशि

Jaipur News: राजस्थान में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के बीच अब परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा जागरुकता को लेकर जोर दे रहा है. एक तरफ जहां जिला कलेक्टरों को जन जागरुकता के लिए फंड दिया गया है.
Jaipur News: राजस्थान में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के बीच अब परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा जागरुकता को लेकर जोर दे रहा है. एक तरफ जहां जिला कलेक्टरों को जन जागरुकता के लिए फंड दिया गया है. वहीं अब सड़क हादसों में घायलों की जान बचाने वालों को राह वीर योजना के तहत पुरस्कृत किया जाएगा. विभाग ने इस योजना के प्रचार-प्रसार पर जोर देना शुरू कर दिया है.
हरमाड़ा में हुए भीषण सड़क हादसे ने जयपुर शहरवासियों को झकझोर कर रख दिया है. एक साथ 15 मौतों के चलते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के पुलिस, परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई और नगरीय निकायों सहित तमाम एजेंसियों को सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान शुरू करवाया है.
यह अभियान अभी भी जारी है. इस बीच परिवहन विभाग ने अब सड़क सुरक्षा जागरुकता को लेकर कवायद तेज कर दी है. इस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए विभाग ने जहां जिला कलेक्टरों को बजट जारी किया है. प्रदेश के 41 राजस्व जिलों में प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपए का फंड जारी किया गया है.
वहीं दूसरी तरफ अब आमजन को जागरूक करने के लिए राहवीर योजना का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. इस योजना के तहत सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायलों की जान बचाने वाले लोगों को राहवीर की संज्ञा दी गई है. ऐसे लोगों को पुरस्कार राशि के रूप में 25 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है.
क्या है राह वीर योजना
दुर्घटना की सूचना सबसे पहले पुलिस को देने वाले राह वीर व्यक्ति हैं. ऐसे व्यक्ति के बारे में पुलिस थाने से आधिकारिक लेटर लिखा जाएगा. सूचना देने वाले व्यक्ति की डिटेल और दुर्घटना में मदद करने का उल्लेख होगा. यह लेटर जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति को भेजा जाएगा. यदि कोई व्यक्ति घायल को सीधे अस्पताल ले जाता है, तो वो भी राहवीर होगा.
घायल को लाने वाले व्यक्ति की डिटेल अस्पताल प्रशासन पुलिस को देगा. पुलिस द्वारा मदद करने वाले राह वीर की डिटेल मूल्यांकन समिति को दी जाएगी. मूल्यांकन समिति में जिला कलेक्टर, एसपी, सीएमएचओ और आरटीओ सदस्य शामिल है. मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर परिवहन आयुक्त राहवीर को सम्मानित करेंगे.
मदद करने वाले राहवीर के खाते में मदद की राशि 25 हजार रुपए ट्रांसफर होगी. एक व्यक्ति को एक वर्ष में अधिकतम 5 बार यह राशि दी जा सकेगी. देशभर में 10 सर्वश्रेष्ठ राहवीरों को एक-एक लाख का पुरस्कार मिलेगा.
केंद्र सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य आमजन को सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने के लिए जागरूक करना है. नगद राशि और प्रमाण पत्र देकर दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करने और मदद करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए यह योजना चलाई जा रही है.
हालांकि योजना की शुरुआत अप्रैल 2025 से हो चुकी है, लेकिन विभाग अब गंभीरता से इसे आगे बढ़ा रहा है. विभाग का उद्देश्य है कि घायलों को यदि दुर्घटना के पहले घंटे में अस्पताल पहुंचा दिया जाता है, तो इससे घायल की जान बचने के चांसेज बढ़ जाते हैं. इसे सड़क सुरक्षा की भाषा में गोल्डर ऑवर कहा जाता है.
परिवहन विभाग हुआ सावचेत, योजना का होगा प्रचार
ATC (सड़क सुरक्षा) निधि सिंह ने कहा कि योजना का प्रचार-प्रसार करें. सभी जिलों की सड़क सुरक्षा समितियों को राहवीर योजना के प्रचार के लिए कहा. राह वीर योजना में 25 हजार की राशि और प्रशस्ति पत्र की जानकारी दी. कहा- योजना के फ्लायर (बैनर) जिलों के अस्पतालों, ट्रॉमा सेंटरों में लगवाएं.
पुलिस थानों, सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों में भी प्रचार-प्रसार करें. बस अड्डों-रेलवे स्टेशनों पर भी इसके बैनर लगाकर प्रचारित करें. जिससे अधिक से अधिक लोग राह वीर योजना के बारे में जान सकें और सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रेरित हो सकें.
