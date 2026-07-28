/परीक्षा देकर घर लौट रही बीए छात्रा की सड़क हादसे में मौत, पिता घायल, ट्रोला चालक फरार

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Rajasthan Accident: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ में परीक्षा देकर अपने पिता के साथ घर लौट रही 19 वर्षीय मुस्कान की मंगलवार सुबह सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में उसके पिता सतीश यादव उर्फ बब्बू गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना काठूवास कंटेनर डिपो के पहले गेट के पास हुई, जहां तेज रफ्तार ट्रोले ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे के बाद ट्रोला चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया.
मुस्कान के ऊपर से गुजरा ट्रोला
जानकारी के अनुसार, मुस्कान निवासी हुडियारखुर्द अपने पिता के साथ परीक्षा देकर बाइक से घर लौट रही थी. घर पहुंचने से करीब चार किलोमीटर पहले पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रोले ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े. इस दौरान ट्रोला मुस्कान के ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता सतीश यादव घायल हो गए.
फरार ट्रोला चालक की तलाश शुरू
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया. वहीं मुस्कान के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने फरार ट्रोला चालक की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है.
बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी मुस्कान
परिजनों ने बताया कि मुस्कान परिवार की इकलौती बेटी थी और भीटेड़ा महिला कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी, उसके निधन से परिवार में शोक की लहर है. स्थानीय ग्रामीणों ने इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण तथा सड़क सुरक्षा के प्रभावी इंतजाम करने की मांग की है.
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