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परीक्षा देकर घर लौट रही बीए छात्रा की सड़क हादसे में मौत, पिता घायल, ट्रोला चालक फरार

Rajasthan Accident: कोटपूतली-बहरोड़ में परीक्षा देकर पिता के साथ घर लौट रही 19 वर्षीय बीए प्रथम वर्ष की छात्रा मुस्कान की ट्रोले की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा काठूवास कंटेनर डिपो के पास हुआ, जहां ट्रोला चालक घटना के बाद वाहन समेत फरार हो गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Amit kumar yadav
Published:Jul 28, 2026, 02:37 PM IST | Updated:Jul 28, 2026, 02:37 PM IST
परीक्षा देकर घर लौट रही बीए छात्रा की सड़क हादसे में मौत, पिता घायल, ट्रोला चालक फरार
Image Credit: Kotputli-Behror News

Rajasthan Accident: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ में परीक्षा देकर अपने पिता के साथ घर लौट रही 19 वर्षीय मुस्कान की मंगलवार सुबह सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में उसके पिता सतीश यादव उर्फ बब्बू गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना काठूवास कंटेनर डिपो के पहले गेट के पास हुई, जहां तेज रफ्तार ट्रोले ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे के बाद ट्रोला चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया.

मुस्कान के ऊपर से गुजरा ट्रोला

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जानकारी के अनुसार, मुस्कान निवासी हुडियारखुर्द अपने पिता के साथ परीक्षा देकर बाइक से घर लौट रही थी. घर पहुंचने से करीब चार किलोमीटर पहले पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रोले ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े. इस दौरान ट्रोला मुस्कान के ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता सतीश यादव घायल हो गए.

फरार ट्रोला चालक की तलाश शुरू

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया. वहीं मुस्कान के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने फरार ट्रोला चालक की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है.

बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी मुस्कान

परिजनों ने बताया कि मुस्कान परिवार की इकलौती बेटी थी और भीटेड़ा महिला कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी, उसके निधन से परिवार में शोक की लहर है. स्थानीय ग्रामीणों ने इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण तथा सड़क सुरक्षा के प्रभावी इंतजाम करने की मांग की है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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