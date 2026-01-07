गोविंद सिंह डोटासरा और बाबा बालमुकुंद का वीडियो वायरल, दोनों में बीच विधानसभा के बाहर हुई जोरदार टक्कर!

Rajasthan Politics: राजस्थान के विधानसभा के बाहर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और बीजेपी विधायक बालमुकुंद के बीच टक्कर हुई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.
Rajasthan Politics: PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य का वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें PCC चीफ ने बीजेपी विधायक पर तंज कसा. डोटासरा ने विधानसभा के बाहर विधायक बालमुकुंद आचार्य से कहा कि बाबा जी, आप ब्लैक शीशे की गाड़ी में चल रहे हैं, ये कानून का उल्लंघन है. ये वीडियो राजस्थान विधानसभा के बाहर का बताया जा रहा है.
वहीं, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य के बीच हुई बातचीत चर्चा का विषय बनी हुई है. इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीजेपी विधायक ने हंसते हुए सफाई दी और कहा कि ये गाड़ी मेरी नहीं है, मैं किसी और के साथ आया हूं. मेरी गाड़ी सर्विस पर गई है इसलिए मैं किसी के साथ आया हूं. अब क्या है, क्या नहीं, ये जिसकी गाड़ी है वो जाने.
PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. दोनों नेताओं के बीच बातचीत भले ही मजाकिया अंदाज में हुई हो लेकिन PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मजाकिया अंदाज में ही सरकार पर तंज कस दिया.
बता दें कि जिस गाड़ी में विधायक बालमुकुंद आचार्य आए थे, उसके कांच पूरी तरह से ब्लैक फिल्म से ढके हुए थे. सुप्रीम कोर्ट और ट्रैफिक पुलिस के नियमों के मुताबिक, गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म लगाना गैरकानूनी है. ऐसे में डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा कि बाबा जी खुद दूसरों को परहेज बताते हैं और खुद नियमों की उल्लंघन कर रहे हैं.
इसी बात को लेकर बालमुकुंद आचार्य ने अपने बचाव को लेकर कहा कि यह गाड़ी उनकी नहीं है, वह किसी ओर की गाड़ी में यहां आए हैं और उनकी गाड़ी सर्विस पर गई है.
हालांकि, हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस 'दूसरे की गाड़ी' पर भी विधायक का स्टिकर लगा हुआ था और उसे पुलिस एस्कॉर्ट भी मिल रही थी. यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
गौरतलब है कि PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अक्कर मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए नजर आते हैं. ऐसे में बीते कुछ दिन पहले उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि हठधर्मिता के चलते जनता से खिलवाड़ हो रहा है. पंचायती राज चुनाव न कराना न सिर्फ संवैधानिक चूक है बल्कि गांवों के विकास पर सीधा हमला है. समय पर चुनाव नहीं होने से केंद्र से मिलने वाला फंड लेप्स हो जाएगा.
