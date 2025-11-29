Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में बार-बार लेपर्ड मूवमेंट की वजह, क्या 3 लेपर्ड सफारी ?

Leopard Movement in Jaipur : जयपुर में सफारी के जरिए जंगलों में इंसानों की घुसपैठ, क्या इसी कारण रिहायशी इलाकों में भटक रहे लेपर्ड ?

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashish chauhan
Published: Nov 29, 2025, 03:28 PM IST | Updated: Nov 29, 2025, 03:28 PM IST

Trending Photos

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज शाम से भीषण ठंड खड़े कर देगी रोंगटे, सर्द रातों से हाल होगा बेहाल, पढ़ें वेदर अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather Upadte

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज शाम से भीषण ठंड खड़े कर देगी रोंगटे, सर्द रातों से हाल होगा बेहाल, पढ़ें वेदर अपडेट

दिल्ली से सिर्फ 10 घंटे दूर, राजस्थान की इस जगह मनाएं न्यू ईयर, नजारे देख रह जाएंगे दंग
9 Photos
New Year 2026

दिल्ली से सिर्फ 10 घंटे दूर, राजस्थान की इस जगह मनाएं न्यू ईयर, नजारे देख रह जाएंगे दंग

PM Kisan Yojana 22nd Installment: नहीं आएगा इन किसानों के बैंक अकाउंट में किसान सम्मान निधि का पैसा!
6 Photos
PM Kisan 22nd Instalment

PM Kisan Yojana 22nd Installment: नहीं आएगा इन किसानों के बैंक अकाउंट में किसान सम्मान निधि का पैसा!

Rajasthan Royals : संजू सैमसन के बिना भी मजबूत रहेगी राजस्थान रॉयल्स!
6 Photos
IPL 2026

Rajasthan Royals : संजू सैमसन के बिना भी मजबूत रहेगी राजस्थान रॉयल्स!

जयपुर में बार-बार लेपर्ड मूवमेंट की वजह, क्या 3 लेपर्ड सफारी ?

Jaipur News : जयपुर के जंगलों से आए दिन लेपर्ड रिहायशी इलाकों में भटक रहे है.बार-बार लेपर्ड का मूवमेंट घनी आबादी इलाकों में हो रहा है. दिनों दिन लेपर्ड जंगलों से बाहर निकल रहे है. क्या जयपुर में 3 सफारी के जरिए जंगलों में इंसानों की घुसपैठ हो रही है ? क्या इसी कारण जंगल छोटे हो रहे है ? आखिरकार लेपर्ड दर दर रिहायशी इलाकों तक क्यों पहुंच रहे है ?

3 सफारी के बाद लेपर्ड का मूवमेंट शहरों में

जयपुर के जंगलों से बार बार रिहायशी इलाके तक पहुंचना बहस का मुद्दा बन गया है.शहर की गली गली में लेपर्ड का भटकना काफी गंभीर विषय है.अचानक आबादी वाले इलाके में लेपर्ड का भटकना जंगलों में शिकार की कमी तो है. ही,इसके साथ साथ लैपर्ड सफारी भी सबसे बडी वजह माना जा रहा है.वन्यजीव प्रेमियों के मुताबिक जयपुर में 3 सफारी खुलने के बाद रिहायशी इलाके में लेपर्ड का मूवमेंट बढ गया है.झालाना,आमागढ और विद्याधर नगर में लैपर्ड सफारी करवाई जा रही है.सफारी में दिनों दिन पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है.सवाल ये है. कि क्या पर्यटकों और फोटोग्राफी के नाम पर जंगलों में घुसपैठ हो रही है. क्या वन विभाग के इस कदम से जंगलों के साथ साथ जानवरों के संरक्षण को लेकर भी खतरा है. क्या सफारी के जरिए इंसान झालाना और नाहरगढ़ के जंगलों में घुसपैठ कर रहे है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कब-कब खुली पिंकसिटी में सफारी ?

सफारी कब खुली
झालाना सफारी दिसंबर,2016
आमागढ सफारी 22 मई,2022
बीड पापड सफारी 5 जून 2025

मंत्री ने माना जंगल में इंसानों दखल बढ़ा

वन पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने माना कि इंसानों का दखल जंगलों में लगातार बढ़ता चला रहा है.राजस्थान में लेपर्ड की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है.मंत्री का कहना है कि टाइगर रिजर्व की तर्ज पर लैपर्ड सफारी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित होंगे.जंगल में शिकार की कमी है.शिकार बढ़ाए जाएंगे.कंट्रोल रूम से कैमरे से लैपर्ड पर नजर रहेगी.रणथम्भौर,रामगढ़ विषधारी,सरिस्का और मुकंदरा की जयपुर से अरण्य भवन में कंट्रोल रूम से निगरानी होती है.

जयपुर में लेपर्ड की संख्या

झालाना सफारी में 28 लेपर्ड,आमागढ सफारी में 15 लेपर्ड,बीड पापड लेपर्ड सफारी 17 लेपर्ड,नाहरगढ़ के जंगलों में 20 से अधिक,कुल 100 से अधिक लेपर्ड बताए जाते है.


राजस्थान में 10 साल में दोगुनी हुई संख्या

साल लैपर्ड की संख्या

साल 2024 1040
साल 2022 818
साल 2020 637
साल 2019 635
साल 2015 507

पिंकसिटी के इन इलाकों में हो चुका मूवमेंट

शहर के सिविल लाइंस, विद्याधर नगर, दुर्गापुरा, गोपालपुरा, जयसिंह पुरा, जगतपुरा, मालवीय नगर इंडस्ट्रियल एरिया,खो-नागोरियान सहित जयपुर के लगभग हर हिस्से में पिछले दो महीनों से लेपर्ड की मौजूदगी दर्ज की जा रही है.ऐसे में आबादी क्षेत्र और हाई-सिक्योरिटी जोन में लेपर्ड का मूवमेंट वन विभाग दोनों के लिए चुनौती बन रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news