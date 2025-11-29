जयपुर में बार-बार लेपर्ड मूवमेंट की वजह, क्या 3 लेपर्ड सफारी ?

Jaipur News : जयपुर के जंगलों से आए दिन लेपर्ड रिहायशी इलाकों में भटक रहे है.बार-बार लेपर्ड का मूवमेंट घनी आबादी इलाकों में हो रहा है. दिनों दिन लेपर्ड जंगलों से बाहर निकल रहे है. क्या जयपुर में 3 सफारी के जरिए जंगलों में इंसानों की घुसपैठ हो रही है ? क्या इसी कारण जंगल छोटे हो रहे है ? आखिरकार लेपर्ड दर दर रिहायशी इलाकों तक क्यों पहुंच रहे है ?

3 सफारी के बाद लेपर्ड का मूवमेंट शहरों में

जयपुर के जंगलों से बार बार रिहायशी इलाके तक पहुंचना बहस का मुद्दा बन गया है.शहर की गली गली में लेपर्ड का भटकना काफी गंभीर विषय है.अचानक आबादी वाले इलाके में लेपर्ड का भटकना जंगलों में शिकार की कमी तो है. ही,इसके साथ साथ लैपर्ड सफारी भी सबसे बडी वजह माना जा रहा है.वन्यजीव प्रेमियों के मुताबिक जयपुर में 3 सफारी खुलने के बाद रिहायशी इलाके में लेपर्ड का मूवमेंट बढ गया है.झालाना,आमागढ और विद्याधर नगर में लैपर्ड सफारी करवाई जा रही है.सफारी में दिनों दिन पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है.सवाल ये है. कि क्या पर्यटकों और फोटोग्राफी के नाम पर जंगलों में घुसपैठ हो रही है. क्या वन विभाग के इस कदम से जंगलों के साथ साथ जानवरों के संरक्षण को लेकर भी खतरा है. क्या सफारी के जरिए इंसान झालाना और नाहरगढ़ के जंगलों में घुसपैठ कर रहे है.

कब-कब खुली पिंकसिटी में सफारी ?

सफारी कब खुली

झालाना सफारी दिसंबर,2016

आमागढ सफारी 22 मई,2022

बीड पापड सफारी 5 जून 2025

मंत्री ने माना जंगल में इंसानों दखल बढ़ा

वन पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने माना कि इंसानों का दखल जंगलों में लगातार बढ़ता चला रहा है.राजस्थान में लेपर्ड की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है.मंत्री का कहना है कि टाइगर रिजर्व की तर्ज पर लैपर्ड सफारी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित होंगे.जंगल में शिकार की कमी है.शिकार बढ़ाए जाएंगे.कंट्रोल रूम से कैमरे से लैपर्ड पर नजर रहेगी.रणथम्भौर,रामगढ़ विषधारी,सरिस्का और मुकंदरा की जयपुर से अरण्य भवन में कंट्रोल रूम से निगरानी होती है.

जयपुर में लेपर्ड की संख्या

झालाना सफारी में 28 लेपर्ड,आमागढ सफारी में 15 लेपर्ड,बीड पापड लेपर्ड सफारी 17 लेपर्ड,नाहरगढ़ के जंगलों में 20 से अधिक,कुल 100 से अधिक लेपर्ड बताए जाते है.



राजस्थान में 10 साल में दोगुनी हुई संख्या

साल लैपर्ड की संख्या

साल 2024 1040

साल 2022 818

साल 2020 637

साल 2019 635

साल 2015 507

पिंकसिटी के इन इलाकों में हो चुका मूवमेंट

शहर के सिविल लाइंस, विद्याधर नगर, दुर्गापुरा, गोपालपुरा, जयसिंह पुरा, जगतपुरा, मालवीय नगर इंडस्ट्रियल एरिया,खो-नागोरियान सहित जयपुर के लगभग हर हिस्से में पिछले दो महीनों से लेपर्ड की मौजूदगी दर्ज की जा रही है.ऐसे में आबादी क्षेत्र और हाई-सिक्योरिटी जोन में लेपर्ड का मूवमेंट वन विभाग दोनों के लिए चुनौती बन रही है.

