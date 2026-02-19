MLA कैलाश वर्मा का सदन में तीखा अंदाज, स्टेज पर 'खइके पान बनारस वाला' डांस, Video viral

Kailash Verma dance: राजस्थान की राजनीति में बेबाक बयानबाजी और तीखी बहस के लिए मशहूर बगरू विधायक डॉ. कैलाश वर्मा इन दिनों अलग ही अंदाज में सुर्खियों में हैं. इस बार सदन की गरमागरम बहस नहीं, बल्कि परिवारिक उत्सव का जश्न! अपने भतीजे की शादी के संगीत समारोह में विधायक जी ने जमकर डांस फ्लोर पर आग लगा दी. 'खायके पान बनारस वाला' गाने पर उनके जोशीले थिरकने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग उनकी एनर्जी की तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे.

जितना धारदार बोलते हैं, उतना ही शानदार नाचते हैं!

डॉ. कैलाश वर्मा को सदन में विपक्ष पर तीखे तंज कसने और बेबाक तरीके से अपनी बात रखने के लिए जाना जाता है. लेकिन यह वीडियो बता रहा है कि वे सिर्फ राजनीतिक मंच पर ही नहीं, बल्कि पारिवारिक मौकों पर भी उतने ही जीवंत और उत्साही हैं. भतीजे की शादी जैसे खुशी के पल में उन्होंने दिखाया कि एक सफल राजनेता होने के साथ-साथ वे एक संवेदनशील और मस्तीभरा पारिवारिक व्यक्ति भी हैं. परिवार के बीच ऐसे बेझिझक नाचना उनकी सहज छवि को और मजबूत करता है – जहां वे न तो झिझकते हैं और न ही दिखावा करते हैं.

वायरल वीडियो ने जीता दिल, तारीफों की बौछार

कल रात के इस संगीत समारोह का वीडियो देखकर लगता है कि विधायक साहब ने गाने की हर बीट को दिल से फील किया. हाथों में ताली, कदमों में थिरकन और चेहरे पर मुस्कान – उनकी यह प्रस्तुति न सिर्फ परिवारजनों को, बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स को भी झूमने पर मजबूर कर रही है. लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं – "राजनीति में इतने सख्त, लेकिन घर में इतने सॉफ्ट!", "ये है असली लीडरशिप – काम में सख्ती, घर में मस्ती!"

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

डॉ. कैलाश वर्मा का यह रूप याद दिलाता है कि राजनेता भी इंसान हैं – जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, लेकिन खुशियां मनाने का हक भी उतना ही है. भतीजे महेंद्र की शादी के इस अवसर पर आए दिग्गज नेताओं के बीच उनकी यह एनर्जी खास तौर पर चर्चा में है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-