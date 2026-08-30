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बगरू में BJP टिकट को लेकर विरोध तेज, 'स्थानीय बनाम बाहरी' का मुद्दा गरमाया

Bagru Nikay Chunav: जयपुर के बगरू नगर पालिका चुनाव 2026 को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. चुनाव चिन्ह आवंटन से पहले ही BJP में टिकट को लेकर नाराजगी सामने आने लगी है। बगरू नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 और 20 में बाहरी प्रत्याशी को टिकट देने की चर्चा के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Pradeep kumar soni
Published:Aug 30, 2026, 06:11 PM IST | Updated:Aug 30, 2026, 06:11 PM IST
बगरू में BJP टिकट को लेकर विरोध तेज, 'स्थानीय बनाम बाहरी' का मुद्दा गरमाया
Image Credit: Bagru Nikay Chunav

Bagru Nikay Chunav: राजस्थान की राजधानी जयपुर के बगरू में नगर पालिका चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. चुनाव चिन्ह आवंटन से पहले ही भाजपा में बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं. खासतौर पर वार्ड नंबर 2 और 20 में बाहरी व्यक्ति को टिकट देने की खबरों के बाद स्थानीय लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आई है.

बगरू नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 20 में प्रत्याशी चयन को लेकर स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है. दोनों ही वार्डों में स्थानीय बनाम बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है. वार्डवासियों का कहना है कि पार्टी को ऐसे व्यक्ति को मौका देना चाहिए, जो लंबे समय से क्षेत्र में रहकर लोगों के बीच काम कर रहा हो और वार्ड की समस्याओं से भली-भांति परिचित हो.

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वार्ड के मूल निवासी को ही भाजपा का चुनाव चिन्ह आवंटन करने की मांग

स्थानीय लोगों ने बाहरी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध जताते हुए वार्ड के मूल निवासी को ही भाजपा का चुनाव चिन्ह आवंटन करने की मांग की है. वहीं कुछ लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि स्थानीय कार्यकर्ता या स्थानीय व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया, तो निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतारने पर विचार किया जाएगा. ऐसे में टिकट वितरण को लेकर भाजपा के सामने भीतरघात और बगावत का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है.

वार्ड नंबर 2 और 20 ने भाजपा नेतृत्व की बढ़ाई चिंता

वार्डवासियों का दावा है कि यदि पार्टी नेतृत्व उनकी भावनाओं को समझते हुए स्थानीय प्रत्याशी को मैदान में उतारता है, तो वे पूरी ताकत के साथ पार्टी के पक्ष में खड़े होंगे और सीट जिताने की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार हैं. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा नेतृत्व वार्डवासियों की नाराजगी को गंभीरता से लेते हुए टिकट वितरण करेगा या फिर सिफारिश ओर अपने की सियासत हावी रहेगी. फिलहाल वार्ड नंबर 2 और 20 में स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई ने भाजपा नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है और सभी की नजरें अब पार्टी के अंतिम फैसले पर टिकी हैं.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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