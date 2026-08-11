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बगरू के विकास पर खर्च होंगे 6.51 करोड़ रुपये, जल निकासी से लेकर पर्यटन तक बदलेगी तस्वीर

Jaipur News: बगरू शहर में आरयूआईडीपी के पांचवें चरण के तहत करीब 6.51 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रस्तावित हैं. इसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, ड्रेनेज, बाढ़ नियंत्रण, कमांड सेंटर, विरासत संरक्षण और पर्यटन विकास से जुड़े काम शामिल हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Pradeep kumar soni
Published:Aug 11, 2026, 06:47 PM IST | Updated:Aug 11, 2026, 06:47 PM IST
बगरू के विकास पर खर्च होंगे 6.51 करोड़ रुपये, जल निकासी से लेकर पर्यटन तक बदलेगी तस्वीर
Image Credit: नगरपालिका कार्यालय में संवाद कार्यक्रम.

Jaipur News: राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) के पांचवें चरण के तहत बगरू शहर में प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर मंगलवार को नगरपालिका कार्यालय में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. अधिशाषी अधिकारी दिनेश कुमावत की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में शहर के विकास से जुड़े प्रस्तावों पर जनप्रतिनिधियों, पूर्व पार्षदों, प्रबुद्धजनों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, मीडिया प्रतिनिधियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा की गई.

6.51 करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रस्तावित

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आरयूआईडीपी के पांचवें चरण में बगरू शहर में करीब 6 करोड़ 51 लाख रुपये की लागत से अलग-अलग विकास कार्य प्रस्तावित किए गए हैं. इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य शहर की आधारभूत सुविधाओं को बेहतर करना और जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण के साथ तकनीकी निगरानी और पर्यटन सुविधाओं को मजबूत करना है.

परियोजना के तहत एशियन विकास बैंक के वित्तपोषण से अपशिष्ट जल प्रबंधन और शोधित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग से जुड़े कार्य किए जाएंगे. इन कार्यों पर करीब 2 करोड़ 94 लाख रुपये खर्च किए जाने हैं.

ड्रेनेज और बाढ़ प्रबंधन पर 1.49 करोड़ रुपये
बगरू में बारिश के दौरान जलभराव और जल निकासी की समस्या को देखते हुए बाढ़ प्रबंधन और ड्रेनेज व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. इसके लिए करीब 1 करोड़ 49 लाख रुपये के कार्य प्रस्तावित हैं. इन कार्यों से शहर की जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने की उम्मीद है.

इसके अलावा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, विरासत संरक्षण और पर्यटन विकास से जुड़े कार्य भी परियोजना में शामिल किए गए हैं. इन कार्यों पर करीब 2 करोड़ 8 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे.

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सुझावों को परियोजना में शामिल करने का प्रयास
कार्यक्रम के दौरान आरयूआईडीपी के सहायक अभियंता सुरेन्द्र सिंह बिश्नोई ने प्रस्तावित कार्यों की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत होने वाले कार्यों को गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा. संवाद कार्यक्रम में मिलने वाले सुझावों और फीडबैक को भी परियोजना में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा.

विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर
कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि किसी भी विकास परियोजना को सफल बनाने के लिए आरयूआईडीपी, नगरपालिका और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है. नगरपालिका और शहरवासियों की ओर से परियोजना के सफल क्रियान्वयन में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया गया.

जनप्रतिनिधियों से भी अपील की गई कि वे प्रस्तावित विकास योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि बगरू के लोगों को इन योजनाओं का लाभ जल्द मिल सके.

ये लोग रहे मौजूद
कार्यक्रम में नगर पालिका कनिष्ठ अभियंता अपूर्वा शर्मा, निवर्तमान पालिका उपाध्यक्ष अजय चौहान, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष शंकर गरेड़, निवर्तमान पार्षद सोनू कुमावत, नरेश देगड़ा, रामगोपाल कुमावत और अशोक बाड़ीवाल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे.

आरयूआईडीपी के पांचवें चरण में प्रस्तावित कार्यों से बगरू में जल निकासी, अपशिष्ट जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, विरासत संरक्षण और पर्यटन विकास से जुड़े कार्य शहर के विकास को नई दिशा दे सकते हैं.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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