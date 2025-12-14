Zee Rajasthan
Jaipur News: हसमपुरा में आग का भयंकर तांडव, दो दर्जन भेड़-बकरियों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत,कई घायल

Jaipur News: जयपुर जिले के बगरू के निकट हसमपुरा गांव में देर रात एक पशुपालक परिवार के बाड़े में भीषण आग लग गई. इस हादसे में परिवार की खून-पसीने की कमाई सब कुछ जलकर राख हो गया. आग की लपटों ने करीब दो दर्जन भेड़-बकरियों को जिंदा जला दिया, जबकि लगभग 20 अन्य पशु गंभीर रूप से झुलस गए.

Dec 14, 2025

Jaipur News: राजधानी जयपुर के बगरू कस्बे के निकट हसनपुरा गांव में एक पशु बाड़े में देर रात लगी भीषण आग में एक पशुपालक परिवार के खून पसीने की कमाई ओर जीवन के कई ख्वाब जलकर खाक हो गए, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आधी रात बाद अचानक पशु बाड़े से धुआं उठता दिखाई दिया और कोई कुछ समझ पता उससे पहले ही आग की लपटों ने पूरे पशु बाड़े को अपनी आगोश में ले लिया.

ग्रामीणों ने स्थानीय संसाधनों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली, आगजनी में करीब दो दर्जन भेड़-बकरियों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई, वही करीब 20 भेड़-बकरियां आग की लपटों से झुलसकर गंभीररूप से घायल हो गईं.

आग की लपटों में पीड़ित परिवार का सिर्फ पशुधन ही नहीं, बल्कि परिवार का पूरा आशियाना भी जलकर खाक हो गया. घर में रखी हजारों रूपये की नकदी, सोने चांदी के आभूषण, अनाज, कपड़े, बिस्तर, बर्तन सहित अन्य घरेलू सामान भी पूरी तरह जलकर खाक हो गया.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि आगजनी की सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंची, अगर फायर ब्रिगेड समय रहते मौके पर पहुंच जाती, तो शायद परिवार का इतना नुकसान नहीं होता. अजमेर जिले कल्याणपुरी गांव के मूल निवासी पशुपालक परिवार की आजिविका पूरी तरह पशुपालन पर निर्भर थी, और भेड़-बकरियां ही उनकी रोजी-रोटी का मुख्य साधन थीं.

अब एक ही रात में सब कुछ जलकर खाक हो गया ओर परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है. ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा, घायल पशुओं का इलाज और पुनर्वास की मांग की है.

