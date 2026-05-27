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जयपुर में बकरीद की रौनक, तपती गर्मी में महंगे हुए बकरे, बजट बिगड़ा तो निकाला ये नया रास्ता

Jaipur News : जयपुर में बकरीद की रौनक देखने को मिल रही है, भीषण गर्मी, महंगे जानवर और मंडियों में कम आवक से खरीदार परेशान दिखे हैं. लोगों का कहना है कि इस बार मंडियों में अच्छे और बड़े जानवर कम दिखाई दे रहे.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byImran
Published: May 27, 2026, 08:15 PM|Updated: May 27, 2026, 08:15 PM
जयपुर में बकरीद की रौनक, तपती गर्मी में महंगे हुए बकरे, बजट बिगड़ा तो निकाला ये नया रास्ता
Image Credit: AI

Jaipur News : बकरीद कल मनाई जाएगी और इसके चलते शहर की पशु मंडियों में देर रात तक खरीदारी का दौर जारी है. इस बार भीषण गर्मी, महंगे जानवर और मंडियों में कम आवक ने पशुपालकों से लेकर खरीदारों तक सभी की चिंता बढ़ा दी है. कई लोगों का कहना है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार मंडियों में अच्छे और बड़े जानवर कम दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण कीमतें भी काफी बढ़ गई हैं.

पशुपालकों का कहना है कि तेज गर्मी में जानवरों को संभालना बड़ी चुनौती बन गया है. कई मंडियों में छांव, पानी और पशुओं के आराम के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने से जानवर भी परेशान नजर आ रहे हैं. वहीं चारे और परिवहन खर्च बढ़ने का असर सीधे कीमतों पर पड़ा है.

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व्यापारियों के अनुसार इस बार छोटे जानवरों की तुलना में बड़े जानवरों की मांग ज्यादा देखने को मिल रही है. कई परिवार साझेदारी में बड़े जानवरों पर कुर्बानी करने को प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि धार्मिक परंपरा भी निभ सके और आर्थिक बोझ भी कुछ कम रहे. मंडियों में “हवाला मंडी” और बाहर से होने वाली खरीद-फरोख्त की चर्चाएं भी तेज हैं, जिससे स्थानीय कारोबार प्रभावित होने की बातें सामने आ रही हैं.

हालांकि तमाम मुश्किलों के बावजूद त्योहार की रौनक बरकरार है. बच्चे अपने पसंदीदा जानवरों के साथ उत्साहित नजर आ रहे हैं तो बाजारों में सेवइयों, मसालों, कपड़ों और त्योहार से जुड़ी खरीदारी भी तेज हो गई है. मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज-ए-ईद की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं.

लोगों का कहना है कि बकरीद सिर्फ कुर्बानी का नहीं बल्कि भाईचारे, त्याग और जरूरतमंदों तक खुशियां पहुंचाने का त्योहार है. महंगाई और गर्मी के बावजूद लोगों के चेहरों पर त्योहार की खुशी और उत्साह साफ दिखाई दे रहा है.


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