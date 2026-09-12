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कंबल के नीचे या शौचालय के पास ? पूर्व MLA बलजीत यादव के 'CCTV चैलेंज' में उलझी जेल की 'मोबाइल मिस्ट्री'

Jaipur News : पूर्व विधायक बलजीत यादव जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं . जयपुर सेंट्रल जेल में बंद बलजीत यादव ने जेल और पुलिस प्रशासन को भूख हड़ताल के लिए नोटिस पत्र दिया है. उन्होंने जेल में मोबाइल मिलने का झूठा मुकदमा दर्ज करने का विरोध जताया है. साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल करने का आग्रह किया है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Sep 12, 2026, 02:47 PM IST | Updated:Sep 12, 2026, 02:47 PM IST
कंबल के नीचे या शौचालय के पास ? पूर्व MLA बलजीत यादव के 'CCTV चैलेंज' में उलझी जेल की 'मोबाइल मिस्ट्री'
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News : पूर्व विधायक बलजीत यादव के आरोपों पर जेल प्रशासन का कहना है कि यादव का भूख हड़ताल का पत्र मिला है, लेकिन मामले की उचित जांच का आश्वासन देकर उन्हें मना लिया गया है. दूसरी ओर बलजीत के समर्थकों का दावा कि वो भूख हड़ताल पर हैं.

विधायक कोष घोटाले के मामले में जयपुर सेंट्रल जेल में बंद बहरोड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव के पास बुधवार को मोबाइल फोन मिलने का मामला सामने आया था. जेल प्रहरी की रिपोर्ट के अनुसार जेल के वार्ड नंबर-5 में सघन तलाशी के दौरान यादव के पास से कैचोडा कंपनी का मोबाइल बरामद किया. बताया गया कि मोबाइल जमीन पर बिछाए गए कंबल के नीचे छिपाकर रखा गया था. इस मामले में FIR दर्ज कराने और मीडिया में खबरें प्रकाशित होने को लेकर पूर्व विधायक बलजीत ने विरोध जताया.

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मेरे खिलाफ झूठा मामला- बलजीत यादव

बलजीत ने जेल प्रशासन को भूख हड़ताल पर जाने की सूचना दी. बताया जा रहा है कि यादव की इस सूचना के बाद प्रशासन हरकत में आया. जेल उप अधीक्षक विल्सन ने बलजीत यादव को बुलाकर बातचीत की. बलजीत ने उनके पास मोबाइल मिलने की खबरों को बेबुनियाद बताया. बलजीत यादव के मुताबिक उनके वार्ड और बैरक में कोई तलाशी ही नहीं हुई. सरकार के दबाव में द्वेषता पूर्वक झूठा मामला दर्ज कराया गया है. उन्होंने जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करने की मांग की.

भूख हड़ताल और निष्पक्ष जांच की मांग

इधर खबरों के बाद जेल में बलजीत से मिलने उनके समर्थक और तसिंग के पूर्व सरपंच संदीप यादव मिलने पहुंचे. संदीप ने भी डीजी जेल और पुलिस महानिदेशक को बलजीत यादव के भूख हड़ताल करने और मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग लेकर पत्र लिखा है. संदीप का आरोप है कि बलजीत यादव जेल प्रशासन के रवैये के खिलाफ भूख हड़ताल पर हैं. न तो यादव के पास मोबाइल मिला और न ही कोई तलाशी हुई. सार्वजनिक शौचालय के पास मोबाइल मिला है. इस मामले में बिना पूछे ही एफआईआर दर्ज करा दी गई. जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग व फुटेज मंगवाकर देख सकते हैं.

जेल प्रबंधन ने दिया मांग पर जांच का आश्वासन

इधर जेल अधिकारियों का कहना है कि बलजीत यादव का पत्र मिला है, लेकिन उन्हें समझा बुझा दिया गया है. उनकी मांग के बाद जांच कराने का आश्वासन दिया गया है. मोबाइल की सीडीआर का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है, जांच में उनका नाम और नम्बरों से संबंध नहीं आएगा तो हम बताएंगे कि गलत हुआ। फिलहाल जांच की जा रही है.

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