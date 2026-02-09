MLA बालमुकुंद आचार्य ने बताया जान का खतरा, कांग्रेस विधायक अमीन कागज़ी पर लगाया आरोप

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर के चांदपोल क्षेत्र से जुड़े विवाद ने अब और गंभीर रूप ले लिया है. कल हुए घटनाक्रम के बाद आज विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कांग्रेस विधायक अमीन कागज़ी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. विधायक बालमुकुंद आचार्य ने दावा किया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं.

आचार्य का आरोप है कि विधायक अमीन काग़ज़ी ने उनके पीछे गुंडे लगाए हुए हैं, जो उन्हें जान से मारना चाहते हैं. बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि कल देर रात से लगातार धमकियां मिल रही हैं. मुझे डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं.

परकोटे में किसी भी हाल में अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दरअसल, कल चांदपोल इलाके में दरगाह की छत निर्माण और परकोटे में अतिक्रमण को लेकर विवाद गहराया था. मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया, जिसके बाद कांग्रेस के विधायक कमिश्नरेट कार्यालय भी पहुंचे थे और सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग की थी. आज इसी कड़ी में विधायक बालमुकुंद आचार्य ने साफ कहा कि जांच जरूर होगी लेकिन परकोटे में किसी भी हाल में अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा.

विधायक बालमुकुंद आचार्य ने अपनी जान को खतरा बताया

उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे परकोटे क्षेत्र में कई जगह अवैध अतिक्रमण किया गया है. वो अतिक्रमण के कई सारे फ़ोटोस लेकर पहुंचे और कहा कि प्रशासन के साथ मिलकर हर जगह को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा. फिलहाल, एक ओर जहां विधायक बालमुकुंद आचार्य ने अपनी जान को खतरा बताया है. वहीं, दूसरी ओर यह मामला अब कानून व्यवस्था और सियासत दोनों का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है.

कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने कहा…

परकोटे में मजार की छत निर्माण को लेकर चल रहे विवाद पर कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने कहा कि फिलहाल वहां काम रुका हुआ है और नगर निगम के अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि वहां करीब डेढ़ सौ साल पुरानी दरगाह पहले से बनी हुई है. दरगाह के आगे एक टिन शेड था, जिस का रेनोवेशन किया जा रहा है.

अमीन कागजी ने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार ने अनुमति दी है, विधायक कोटे का पैसा दिया गया है, टेंडर हुआ है वर्क ऑर्डर हुए है BJP विधायक बालमुकुंद आचार्य के परकोटे से छेड़छाड़ नहीं करने देने वाले बयान पर पलटवार करते हुए अमीन कागजी ने कहा कि में उनका नाम अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहता.

धमकी देने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो बालमुकुंद आचार्य को FIR दर्ज करानी चाहिए. उन्होंने कहा कि धमकी या तो मोबाइल पर दी जाती है या आमने-सामने. उनके पास 6-6 पुलिसकर्मी हैं, सरकार ने उन्हें स्पेशल कैटेगरी का VIP बना रखा है. अमीन कागजी ने आरोप लगाया कि लोगों को डराने के लिए वह जबरदस्ती सिक्योरिटी लेकर घूम रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि उनकी सिक्योरिटी हटाई जाए. कांग्रेस विधायक ने कहा कि सिक्योरिटी लेकर वह लोगों को धमकाने पहुंचते हैं, उन्हें किस चीज से खतरा है, खतरा तो उनसे लोगों को है.

पुलिस बल तैनात

जयपुर के चांदपोल परकोटे से छूते हुए हजरत गुलाबशाह दरगाह की छत निर्माण को लेकर विवाद मामले दूसरे दिन मौके पर शांति बनी हुई हैं और साथ ही पुलिस बल तैनात है. पुलिस अधिकारी के अनुसार, निर्माण कार्य की अनुमति पर उच्चाधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है. विधायक बालमुकुंद्राचार्य का आरोप परकोटा के साथ छेडछाड़ कर निर्माण कार्य किया जा रहा था. परकोटा यूनेस्को में शामिल होने से 5 मीटर दूरी तक कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-