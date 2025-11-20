बालमुकुंदाचार्य का कांग्रेस पर तंज, बोले- धर्म विरोधी ताकतों के साथ खड़ें हैं डोटासरा

Jaipur News : विधायक बालमुकुंदाचार्य ने कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि डोटासरा धर्म विरोधी ताकतों के खिलाफ खड़े हैं. तुष्टीकरण के इसी तरह के बयानों से कांग्रेस देश में खत्म होती जा रही है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने के खिलाफ टिप्पणी करने पर प्रदेश बीजेपी नेता उन्हें आड़े हाथ ले रहे हैं. गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम के बाद अब विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य ने भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसा है.

बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि डोटासरा धर्म विरोधी ताकतों के खिलाफ खड़े हैं. राजस्थान में संस्थाओं के द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, उसके खिलाफ भजनलाल शर्मा सरकार ने मजबूत पहल की. प्रदेश में बनाए गए कानून से धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं पर रोक लगेगी. कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डाेटासरा ने कहा कि इस कानून का विरोध करेंगे. ऐसे में डोटासरा कहीं न कहीं राजस्थान वासियों के साथ नहीं धर्म विरोधी ताकताें के साथ खड़े हैं. ऐसी संस्थाओं का संरक्षण करना चाहते हैं जो लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रही है। उनका सहयोग संरक्षण तो नहीं कर रहे हैं.

तुष्टीकरण की नीतियों से खत्म हो रही कांग्रेस

स्वामी बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि डोटासरा को सम्पूर्ण भारत वर्ष से समाप्त होती जा रही. कांग्रेस की हालत देखकर सोचना चाहिए. कहीं कांग्रेस के खत्म होने का कारण तुष्टीकरण तो नहीं है, ऐसी ताकतों के पक्ष में बोलकर देश विरोधी बयान दे रहे हैं. कांग्रेस की ओर से आतंकवाद और आतंकवादियों के लिए वकील खड़े किए हैं, पाकिस्तान से जगह गतिविधियां होती है तो बयानबाजी जारी करती थी। कांग्रेस नेता देश में रहकर देश विरोधियाें के साथ खड़े होते हैं. इसी वजह से आज कांग्रेस आज खत्म होने चली है। कांग्रेस नेता तुष्टीकरण करके देश व प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं. वो बहुसंख्यक समाज के साथ खड़े नहीं रहना चाहते हैं. भजन लाल सरकार के बनाए कानून का पालन करना होगा तभी संस्थाओं पर लगाम लगेगी.

इधर SIR के विरोध पर भी साधा निशाना

स्वामी बालमुकुंदाचार्य ने SIR के विरोध पर भी निशाना साधा है. एसआईआर का विरोध कर रही है कांग्रेस जबकि इससे फर्जी वोट कटेंगे. फर्जी वोट कटेंगे तो कांग्रेस का भी फायदा है. एसआईआर से घुसपैठियाें की छंटनी हो रही है. ये बोरिया बिस्तर बांधकर चले गए. इनको निकालने का समय आ गया है. देश की सुविधाओं का पर देश के लोगों का पहला अधिकार है.