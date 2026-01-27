बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल, राजस्थान में 9000 बैंक शाखाएं बंद

Rajasthan Bank Closed: यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स के आह्वान पर एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल को लेकर बैंकों पर ताले लगाए गए. प्रदेश की सभी बैंक शाखा बंद रहने से करोड़ों का बैंकिंग कारोबार प्रभावित हुआ.
Rajasthan Bank Closed: यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स के आह्वान पर एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल को लेकर बैंकों पर ताले लगाए गए. अधिकारी और कर्मचारी पिछले 5 सालों से पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने की मांग कर रहे हैं.
प्रदेश के सभी सार्वजनिक क्षेत्र, क्षेत्रीय ग्रामीण, सहकारी एवं निजी क्षेत्र के बैंकों समेत बैंक यूनियन के 9 संगठनों के बैंक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा अंबेडकर सर्किल स्थित बीमा भवन परिसर में प्रदर्शन और सभा आयोजित कर विरोध जताया.
प्रदेश की सभी बैंक शाखा बंद रहने से करोड़ों का बैंकिंग कारोबार प्रभावित हुआ. AIBOA राजस्थान के अध्यक्ष लोकेश मिश्रा ने बताया कि बैंक अधिकारी और कर्मचारी पिछले 5 सालों से बैंकों में पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने की मांग कर रही है.
केंद्र व राज्य सरकार के कार्यालयों, भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों और कई निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में पहले से ही लागू है. यदि केंद्र सरकार द्वारा मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की, तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया जाएगा.
राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लाइज यूनियन के उप महासचिव सूरज भान सिंह आमेरा ने बताया कि 5 दिवसीय बैकिंग सप्ताह लागू करने की मांग को लेकर बैंक अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर अनेक आंदोलन, प्रदर्शन आयोजित किए गए, लेकिन भारतीय बैंक संघ द्वारा अभी तक इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया है.
भारतीय बैंक संघ ने यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा हुआ है. लंबे समय बीत जाने के बावजूद केंद्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी है, जिसके कारण बैंकिंग यूनियनों में भारी रोष व्याप्त है.
पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल में प्रदेश की लगभग 9000 बैंक शाखाओं में कार्यरत निजी, सार्वजनिक, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लगभग 11,000 अधिकारी, कर्मचारी समेत अधीनस्थ कर्मचारी शामिल हुए. केंद्र सरकार द्वारा मांगों पर सरकारात्मक पहल नहीं की जाती है, तो बैंक अधिकारी-कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लेंगे.
