/Bansur: AC डक्टिंग कर्मचारी खून से लथपथ मिला था शव, दिल्ली-यूपी से 5 आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan Crime: राजस्थान के बानसूर क्षेत्र में एसी डक्टिंग कर्मचारी के ब्लाइंड मर्डर केस के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया.
Bansur News: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर क्षेत्र में हुए सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया. इस कार्रवाई को जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह के निर्देशन में अंजाम दिया गया.
मृतक रामसिंह, जो फलोदी जिले के केरला गांव का रहने वाला था, बानसूर के सरकारी अस्पताल के निर्माणाधीन भवन में एसी डक्टिंग का काम करता था. 3 मई की रात वह अपने साथियों के साथ काम खत्म कर कमरे में सो गया. अगली सुबह 4 मई को करीब 6 बजे, उसके साथी विजेंद्र सिंह जब छत से नीचे आया तो रामसिंह को सीढ़ियों के पास खून से लथपथ हालत में पड़ा पाया.
मौके पर काफी खून फैला हुआ था और पास ही स्थित बिजली सामान के स्टोर का गेट टूटा हुआ था. अंदर का सामान बिखरा पड़ा था और कीमती सामान गायब था. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मल्टी-लेयर जांच शुरू की.
24 घंटे में 5 आरोपी गिरफ्तार
इसमें थाना बानसूर, जिला स्पेशल टीम, एजीटीएफ और साइबर सेल कोटपूतली को लगाया गया. सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तकनीकी विश्लेषण से संदिग्धों की पहचान की गई. गुरुग्राम, दिल्ली, निजामुद्दीन, सराय काले खां सहित कई स्थानों पर दबिश दी गई. तेज कार्रवाई के चलते पुलिस ने 24 घंटे से भी कम समय में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया, वे उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं. सभी की उम्र 19 से 21 साल के बीच है और ये वारदात के बाद अलग-अलग स्थानों पर छिपे हुए थे. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने चोरी के इरादे से स्टोर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया.
चाकुओं से हमला कर की गई हत्या
इस दौरान रामसिंह के सामने आ जाने पर उसकी चाकुओं से हमला कर हत्या कर दी गई. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए चार चाकू बरामद कर लिए हैं. इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच जारी है.
बानसूर का यह ब्लाइंड मर्डर केस पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था लेकिन तकनीकी जांच और तेज कार्रवाई के चलते इसे बेहद कम समय में सुलझा लिया गया. इस कार्रवाई ने क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता और समन्वय को साफ तौर पर दिखाया है.
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