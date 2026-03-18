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बानसूर में ‘फर्जी IAS’ का खेल खत्म! एडमिट कार्ड ने खोल दी पूरी पोल, गांव में मनाया था जश्न

Bansur Fake IAS News: राजस्थान के बानसूर में एक युवक द्वारा खुद को IAS अधिकारी बताने का मामला सामने आया है. 899वीं रैंक का दावा करने वाले युवक की सच्चाई तब सामने आई जब QR कोड और UPSC सूची की जांच में उसका नाम नहीं मिला. जांच में खुलासा हुआ कि उसने एडमिट कार्ड से छेड़छाड़ कर लोगों को गुमराह किया.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByAmit kumar yadav
Published:Mar 18, 2026, 11:50 AM IST | Updated:Mar 18, 2026, 11:50 AM IST

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बानसूर में ‘फर्जी IAS’ का खेल खत्म! एडमिट कार्ड ने खोल दी पूरी पोल, गांव में मनाया था जश्न

Bansur Fake IAS News: बानसूर क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को चौंका दिया. यहां एक युवक ने खुद को IAS अधिकारी बताकर न सिर्फ ग्रामीणों, बल्कि जनप्रतिनिधियों तक को गुमराह कर दिया. नांगल भाव सिंह गांव निवासी निशांत कुमार ने दावा किया था कि उसने UPSC परीक्षा में 899वीं रैंक हासिल की है.

इस खबर के फैलते ही गांव में खुशी का माहौल बन गया. लोगों ने मिठाइयां बांटी, जुलूस निकाला और सम्मान समारोह आयोजित किए गए. कई जनप्रतिनिधि भी उसे बधाई देने पहुंचे और उसकी उपलब्धि की सराहना की.

हालांकि, जब इस दावे की गहराई से जांच की गई तो पूरी सच्चाई सामने आ गई. पड़ताल में पता चला कि जिस 899वीं रैंक का दावा किया जा रहा था, वह दरअसल उत्तर प्रदेश के आगरा निवासी किसी अन्य अभ्यर्थी की थी. निशांत कुमार ने नाम की समानता का फायदा उठाकर खुद को चयनित उम्मीदवार के रूप में पेश कर दिया.

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कैसे खुला यह राज

मामले का खुलासा तब हुआ, जब उसके एडमिट कार्ड पर मौजूद QR कोड को स्कैन किया गया. स्कैनिंग के बाद सामने आई जानकारी एडमिट कार्ड पर दर्ज विवरण से मेल नहीं खा रही थी. इसके बाद जब रोल नंबर को UPSC की आधिकारिक सूची में जांचा गया, तो वह सफल अभ्यर्थियों में शामिल नहीं पाया गया. जांच में यह भी सामने आया कि युवक ने केवल प्रारंभिक परीक्षा दी थी, लेकिन वह अंतिम चयन तक नहीं पहुंच सका.

अपने झूठ को सच साबित करने के लिए उसने एडमिट कार्ड में छेड़छाड़ भी की थी. 6 मार्च को परिणाम घोषित होने के बाद गांव में उसके घर पर भारी भीड़ जुटी थी. लोगों ने उसे कंधों पर बैठाकर जुलूस निकाला और मंच से उसने अपनी संघर्ष की कहानी भी सुनाई. उसने अपनी कथित सफलता का श्रेय परिवार, दोस्तों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को दिया था, जिससे लोग और भी प्रभावित हो गए थे.

आगे की कार्रवाई पर नजर रखी जा रही

सच्चाई सामने आने के बाद अब यह मामला सिर्फ झूठा दावा करने तक सीमित नहीं रहा बल्कि दस्तावेजों में हेरफेर और लोगों को गुमराह करने का गंभीर मामला बन गया है. प्रशासनिक स्तर पर इसकी जांच की संभावना जताई जा रही है और आगे की कार्रवाई पर नजर रखी जा रही है. यह घटना न केवल समाज में भ्रम फैलाने का उदाहरण है, बल्कि लोगों के भरोसे के साथ किए गए बड़े धोखे को भी उजागर करती है.

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