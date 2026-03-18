बानसूर में ‘फर्जी IAS’ का खेल खत्म! एडमिट कार्ड ने खोल दी पूरी पोल, गांव में मनाया था जश्न

Bansur Fake IAS News: बानसूर क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को चौंका दिया. यहां एक युवक ने खुद को IAS अधिकारी बताकर न सिर्फ ग्रामीणों, बल्कि जनप्रतिनिधियों तक को गुमराह कर दिया. नांगल भाव सिंह गांव निवासी निशांत कुमार ने दावा किया था कि उसने UPSC परीक्षा में 899वीं रैंक हासिल की है.

इस खबर के फैलते ही गांव में खुशी का माहौल बन गया. लोगों ने मिठाइयां बांटी, जुलूस निकाला और सम्मान समारोह आयोजित किए गए. कई जनप्रतिनिधि भी उसे बधाई देने पहुंचे और उसकी उपलब्धि की सराहना की.

हालांकि, जब इस दावे की गहराई से जांच की गई तो पूरी सच्चाई सामने आ गई. पड़ताल में पता चला कि जिस 899वीं रैंक का दावा किया जा रहा था, वह दरअसल उत्तर प्रदेश के आगरा निवासी किसी अन्य अभ्यर्थी की थी. निशांत कुमार ने नाम की समानता का फायदा उठाकर खुद को चयनित उम्मीदवार के रूप में पेश कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कैसे खुला यह राज

मामले का खुलासा तब हुआ, जब उसके एडमिट कार्ड पर मौजूद QR कोड को स्कैन किया गया. स्कैनिंग के बाद सामने आई जानकारी एडमिट कार्ड पर दर्ज विवरण से मेल नहीं खा रही थी. इसके बाद जब रोल नंबर को UPSC की आधिकारिक सूची में जांचा गया, तो वह सफल अभ्यर्थियों में शामिल नहीं पाया गया. जांच में यह भी सामने आया कि युवक ने केवल प्रारंभिक परीक्षा दी थी, लेकिन वह अंतिम चयन तक नहीं पहुंच सका.

अपने झूठ को सच साबित करने के लिए उसने एडमिट कार्ड में छेड़छाड़ भी की थी. 6 मार्च को परिणाम घोषित होने के बाद गांव में उसके घर पर भारी भीड़ जुटी थी. लोगों ने उसे कंधों पर बैठाकर जुलूस निकाला और मंच से उसने अपनी संघर्ष की कहानी भी सुनाई. उसने अपनी कथित सफलता का श्रेय परिवार, दोस्तों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को दिया था, जिससे लोग और भी प्रभावित हो गए थे.

आगे की कार्रवाई पर नजर रखी जा रही

सच्चाई सामने आने के बाद अब यह मामला सिर्फ झूठा दावा करने तक सीमित नहीं रहा बल्कि दस्तावेजों में हेरफेर और लोगों को गुमराह करने का गंभीर मामला बन गया है. प्रशासनिक स्तर पर इसकी जांच की संभावना जताई जा रही है और आगे की कार्रवाई पर नजर रखी जा रही है. यह घटना न केवल समाज में भ्रम फैलाने का उदाहरण है, बल्कि लोगों के भरोसे के साथ किए गए बड़े धोखे को भी उजागर करती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-