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बानसूर में दर्दनाक हादसा! खेत पर ट्यूबवेल चालू करते ही दौड़ी मौत की करंट, किसान की मौके पर ही थमी सांसें

Kotputli News: बानसूर के दामोदर का बास में शनिवार देर शाम ट्यूबवेल चलाते समय करंट लगने से 50 वर्षीय किसान रामफल गुर्जर की मौत हो गई. अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित किया. हरसौरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Amit kumar yadav
Published:Aug 16, 2026, 09:22 AM IST | Updated:Aug 16, 2026, 09:22 AM IST
बानसूर में दर्दनाक हादसा! खेत पर ट्यूबवेल चालू करते ही दौड़ी मौत की करंट, किसान की मौके पर ही थमी सांसें
Image Credit: bansur farmer died due to current in starter in tubewell

Kotputli News: बानसूर के दामोदर का बास गांव में शनिवार देर शाम खेत पर ट्यूबवेल चलाने गए एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों और परिजनों में हड़कंप मच गया. ग्रामीण किसान को तुरंत बानसूर उप जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

ट्यूबवेल के स्टार्टर में आया करंट

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जानकारी के अनुसार दामोदर का बास निवासी रामफल गुर्जर (50) शनिवार देर शाम अपने खेत पर ट्यूबवेल चलाने गए थे. इसी दौरान ट्यूबवेल के स्टार्टर में आए करंट की चपेट में वह आ गए. बिजली का झटका लगते ही रामफल मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े.

हादसे के समय आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें जमीन पर बेहोशी की हालत में देखा. इसके बाद ग्रामीणों ने बिना देर किए किसान को संभाला और उपचार के लिए बानसूर उप जिला अस्पताल पहुंचाया.

अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित किया

ग्रामीण और परिजन रामफल को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उनकी जांच की. जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. किसान की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में शोक की स्थिति बन गई.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
घटना की जानकारी मिलने पर हरसौरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी लेने के साथ मामले से जुड़ी आवश्यक कार्रवाई की. इसके बाद किसान के शव को बानसूर मोर्चरी में रखवाया गया.

पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा ट्यूबवेल के स्टार्टर में आए करंट की चपेट में आने से हुआ. मामले में पुलिस की जांच के बाद घटना से जुड़ी अन्य जानकारी सामने आ सकेगी.

बारिश के मौसम में रखें इन बातों का ध्यान
बारिश के मौसम में बिजली से जुड़े हादसों का खतरा बढ़ जाता है. इससे बचने के लिए गीले हाथों से स्विच, प्लग या बिजली के उपकरणों को न छुएं. घर में पानी भरने पर सबसे पहले मुख्य बिजली सप्लाई बंद करें. टूटे या झूलते बिजली के तारों से दूरी बनाए रखें और उन्हें खुद हटाने की कोशिश न करें. सड़क पर पानी भरा हो तो बिजली के खंभों, ट्रांसफॉर्मर और तारों के पास जाने से बचें.

घर की खराब वायरिंग, खुले सॉकेट और अर्थिंग की जांच योग्य इलेक्ट्रीशियन से करवाएं. बारिश के दौरान बिजली के उपकरणों को नमी से बचाकर रखें. बिजली गिरने या तेज बारिश के समय पेड़, पोल और अन्य खुले ढांचे के नीचे खड़े न हों. किसी तार के टूटने या करंट फैलने की आशंका हो तो सुरक्षित दूरी बनाकर तुरंत बिजली विभाग को सूचना दें.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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