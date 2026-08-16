/बानसूर में दर्दनाक हादसा! खेत पर ट्यूबवेल चालू करते ही दौड़ी मौत की करंट, किसान की मौके पर ही थमी सांसें

Kotputli News: बानसूर के दामोदर का बास गांव में शनिवार देर शाम खेत पर ट्यूबवेल चलाने गए एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों और परिजनों में हड़कंप मच गया. ग्रामीण किसान को तुरंत बानसूर उप जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

ट्यूबवेल के स्टार्टर में आया करंट

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जानकारी के अनुसार दामोदर का बास निवासी रामफल गुर्जर (50) शनिवार देर शाम अपने खेत पर ट्यूबवेल चलाने गए थे. इसी दौरान ट्यूबवेल के स्टार्टर में आए करंट की चपेट में वह आ गए. बिजली का झटका लगते ही रामफल मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े.

हादसे के समय आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें जमीन पर बेहोशी की हालत में देखा. इसके बाद ग्रामीणों ने बिना देर किए किसान को संभाला और उपचार के लिए बानसूर उप जिला अस्पताल पहुंचाया.

अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित किया

ग्रामीण और परिजन रामफल को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उनकी जांच की. जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. किसान की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में शोक की स्थिति बन गई.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना की जानकारी मिलने पर हरसौरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी लेने के साथ मामले से जुड़ी आवश्यक कार्रवाई की. इसके बाद किसान के शव को बानसूर मोर्चरी में रखवाया गया.

पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा ट्यूबवेल के स्टार्टर में आए करंट की चपेट में आने से हुआ. मामले में पुलिस की जांच के बाद घटना से जुड़ी अन्य जानकारी सामने आ सकेगी.

बारिश के मौसम में रखें इन बातों का ध्यान

बारिश के मौसम में बिजली से जुड़े हादसों का खतरा बढ़ जाता है. इससे बचने के लिए गीले हाथों से स्विच, प्लग या बिजली के उपकरणों को न छुएं. घर में पानी भरने पर सबसे पहले मुख्य बिजली सप्लाई बंद करें. टूटे या झूलते बिजली के तारों से दूरी बनाए रखें और उन्हें खुद हटाने की कोशिश न करें. सड़क पर पानी भरा हो तो बिजली के खंभों, ट्रांसफॉर्मर और तारों के पास जाने से बचें.

घर की खराब वायरिंग, खुले सॉकेट और अर्थिंग की जांच योग्य इलेक्ट्रीशियन से करवाएं. बारिश के दौरान बिजली के उपकरणों को नमी से बचाकर रखें. बिजली गिरने या तेज बारिश के समय पेड़, पोल और अन्य खुले ढांचे के नीचे खड़े न हों. किसी तार के टूटने या करंट फैलने की आशंका हो तो सुरक्षित दूरी बनाकर तुरंत बिजली विभाग को सूचना दें.