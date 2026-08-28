/रात 2 बजे खेत में पानी देने निकला था मनोज, सुबह सड़क किनारे मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस

Jaipur News: हरसौरा थाना क्षेत्र में बबेड़ी रोड पर गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब सड़क किनारे एक युवक का शव पड़ा मिला. शव देखकर ग्रामीणों ने तुरंत हरसौरा पुलिस को सूचना दी. जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर शव को कब्जे में लिया.

मृतक की हुई पहचान

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने मृतक की पहचान मनोज गुर्जर (31) निवासी ईशरा का बास के रूप में की है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मनोज रात करीब 2 बजे अपने खेत में पानी देने के लिए घर से निकला था. इसके बाद सुबह उसका शव बबेड़ी रोड के किनारे पड़ा मिला.

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण भी मौके पर जमा हो गए. पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को बानसूर मोर्चरी भेज दिया.

शव के पास मिली बाइक

हरसौरा थाना पुलिस के मौके पर पहुंचने पर शव के पास एक बाइक भी पड़ी मिली. पुलिस इसी आधार पर घटना की परिस्थितियों की जांच कर रही है. थाना प्रभारी प्रकाश सिंह राठौड़ ने बताया कि सुबह बबेड़ी रोड पर युवक का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी.

पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को अपने कब्जे में लिया. फिलहाल शुरुआती जांच में मामला सड़क हादसे का प्रतीत हो रहा है.

रात में खेत पर गया था युवक

जानकारी के अनुसार मनोज गुर्जर रात करीब 2 बजे खेत में पानी देने के लिए गया था. इसके बाद वह वापस घर नहीं पहुंचा. सुबह ग्रामीणों ने सड़क किनारे उसका शव देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

मनोज की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. बाइक का सड़क किनारे मिलना भी जांच का अहम हिस्सा है.

पुलिस कर रही मामले की जांच

थाना प्रभारी प्रकाश सिंह राठौड़ के अनुसार प्रथम दृष्टया घटना दुर्घटना से जुड़ी हुई लग रही है. हालांकि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है. घटनास्थल से मिले तथ्यों और अन्य जानकारी के आधार पर युवक की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है.

फिलहाल शव को बानसूर मोर्चरी भेज दिया गया है और पुलिस की जांच जारी है. जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की परिस्थितियों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.