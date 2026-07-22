/Bansur: खेत में खून-खराबा! जमीन विवाद ने ली जान, 4 आरोपी गिरफ्तार

Bansur News: राजस्थान के बानसूर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुये बबेरा में जमीन विवाद को लेकर हुई हत्या के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. घटना 16 जुलाई को हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी.

थाना प्रभारी राजेश मीणा ने बताया कि बबेरा निवासी सुरेश गुर्जर ने 16 जुलाई को इस संबंध में मामला दर्ज कराया था. सुरेश ने अपनी शिकायत में बताया कि वह अपने पिता और चाचा संतों रघुवीर और बिहारी के साथ खेत जोत रहे थे.

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इसी दौरान गांव के मोतीराम और उसके परिवार के लगभग 12 लोग लाठी-डंडों के साथ मौके पर पहुंचे और उन्हें खेत जोतने से रोक दिया. सुरेश के चाचा संतों खेत की डोल पर बैठे थे तभी आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया.

जब सुरेश और अन्य लोग संतों को बचाने दौड़े, तो उनके साथ भी मारपीट की गई. हमले में संतों के सिर में गंभीर चोटें आईं, जिससे उनके नाक और कान से खून बहने लगा. उन्हें तुरंत कोटपूतली अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस टीम ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें मुकेश मुक्कड़, हरिसिंह गुर्जर, जगराम गुर्जर और हवासिंह गुर्जर शामिल हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कुल्हाड़ी, दो लाठी और घटना में इस्तेमाल किया गया ट्रैक्टर भी जब्त किया है.

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राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की भिरानी थाना पुलिस ने डीएसटी टीम के सहयोग से 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश लक्ष्मण दास को गिरफ्तार किया है. आरोपी का संबंध जग्गा पहलवान गैंग और सज्जन बालसमंदिया गैंग से बताया जा रहा है.

पुलिस के अनुसार, लक्ष्मण दास शराब ठेकों पर फायरिंग के मामले में वांछित चल रहा था और लंबे समय से उसकी तलाश की जा रही थी. उस पर राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में फिरौती, हत्या के प्रयास, फायरिंग तथा संगठित अपराध से जुड़े करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं.

पुलिस का कहना है कि आरोपी तीनों राज्यों में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है. भिरानी थानाधिकारी मदन बिश्नोई ने अपनी टीम के साथ कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है. पूछताछ में अन्य वारदातों और उसके गैंग से जुड़े नेटवर्क के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना जताई जा रही है.

