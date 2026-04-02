प्रेग्नेंट भाभी के लिए 'लक्ष्मण' बन गया शख्स, बीच सड़क गुंडागर्दी करने वालों से भिड़ गया

Kotputli News: बानसूर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां बाइक सवार देवर-भाभी के साथ कुछ युवकों ने बेरहमी से मारपीट कर दी. यह घटना अलवर रोड बाईपास की बताई जा रही है, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया.

जानकारी के अनुसार, देवर अपनी गर्भवती भाभी को अस्पताल दिखाकर वापस घर लौट रहा था. इसी दौरान अलवर रोड बाईपास पर साइड लेते समय बाइक सवार कुछ युवकों से हॉर्न बजाने की बात को लेकर विवाद हो गया. शुरुआत में मामूली कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला बढ़ गया और विवाद ने हिंसक रूप ले लिया.

आरोप है कि बाइक सवार युवकों ने पहले देवर के साथ मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद उन्होंने अपने साथियों को फोन कर मौके पर बुला लिया. कुछ ही देर में एक स्विफ्ट कार और एक अन्य बाइक में सवार 4-5 युवक वहां पहुंचे और दोनों के साथ जमकर मारपीट की. इस दौरान देवर और उसकी गर्भवती भाभी दोनों को गंभीर चोटें आईं.

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स्थानीयों ने किया बीच-बचाव

पीड़ित देवर के अनुसार, मारपीट के दौरान उसकी गर्भवती भाभी के पेट में चोट लगने से वह सड़क पर गिर गई, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई. यह घटना और भी चिंताजनक हो गई क्योंकि महिला पहले से ही गर्भवती थी. घटना पास की एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे पूरी वारदात का वीडियो सामने आया है. मारपीट के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों ने बीच-बचाव कर किसी तरह दोनों को हमलावरों से बचाया.

बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाले युवक अपनी स्विफ्ट कार और बाइक मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों से पूरी जानकारी ली. पुलिस ने मौके से दोनों वाहनों को जब्त कर थाने ले लिया है.

फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है. इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

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