जयकृष्ण पटेल ने अपनी बेगुनाही के सबूत किए पेश, लेकिन सतुंष्ट नहीं सदाचार कमेटी

Jai Krishna Patel News : विधायक जयकृष्ण पटेल की विधानसभा में सदाचार कमेटी के सामने पेशी हुई और जांच अधिकारी ने जांच के तथ्य कमेटी के सामने रखे. अब मामले में कम्पलीट चार्जशीट पेश होगी.
Jai Krishna Patel News : राजस्थान विधानसभा में सवालों के बदले रिश्वत लेने वाले मामले में BAP विधायक जयकृष्ण पटेल विधानसभा में सदाचार कमेटी के सामने पेश हुए.
इस दौरान सदाचार कमेटी के सामने एंटी करप्शन ब्यूरो के जांच अधिकारी संदीप सारस्वत ने तथ्य पेश किये.
संदीप सारस्वत ने बताया की अगले हफ्ते कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाएगी.
आपको बता दें कि विधानसभा में खान से जुड़े मामले का सवाल लगाकर वापस लेने के मामले में एसीबी की टीम ने 4 मई 2025 को जयकृष्ण पटेल को 20 लाख रूपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था. पटेल अभी जमानत पर हैं.
ये पूरा मामला विधानसभा स्पीकर ने मई 2025 में ही सदाचार कमेटी को सौंपा था. सिंतबर 2025 में मानसून सत्र से पहले रिपोर्ट जानी लेकिन कमेटी ने और वक्त मांगा था. लंबे वक्त के बाद 23 दिसंबर को विधानसभा की सदाचार कमेटी ने नोटिस भेजकर पटेल को 7 जनवरी 2026 यानि की आज तलब किया था.
आज सदाचार कमेटी के सामने BAP MLA ने अपनी बेगुनाही के सबूत पेश किए लेकिन विधानसभा की सदाचार कमेटी उन सबूतों से सतुष्ट नहीं दिखी, ऐसे में फिर से विधायक को पूछताछ के लिए कमेटी के सामने बुलाया जा सकता है.
