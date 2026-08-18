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'पैसा लो, कुर्सी दो'! डूंगरपुर नगर परिषद की लॉटरी पर BAP ने लगाए धांधली के गंभीर आरोप

डूंगरपुर नगर परिषद के 40 वार्डों की आरक्षण लॉटरी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. भाजपा के विरोध के बाद अब भारत आदिवासी पार्टी ने भी प्रक्रिया में धांधली और पक्षपात के आरोप लगाए हैं. BAP नेताओं का दावा है कि वार्डों का वास्तविक पुनर्गठन नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ वार्ड नंबर बदले गए. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Aug 18, 2026, 01:43 PM IST | Updated:Aug 18, 2026, 01:43 PM IST
'पैसा लो, कुर्सी दो'! डूंगरपुर नगर परिषद की लॉटरी पर BAP ने लगाए धांधली के गंभीर आरोप
Image Credit: Dungarpur News

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर नगर परिषद के 40 वार्डो में आरक्षण की लॉटरी आवंटन प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. भाजपा द्वारा कल किए गए विरोध के बाद भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता करते हुए वार्डो के पुनर्गठन और वार्डो में आरक्षण लॉटरी आवंटन में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाए है.

डूंगरपुर सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में बीएपी के सामान्य वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह और बीएपी के जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत ने कहा कि डूंगरपुर नगरपरिषद के वार्डो में हुई आरक्षण लॉटरी प्रक्रिया में भारी हेरफेर की गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने वार्डों का वास्तविक पुनर्गठन करने के बजाय केवल उनके क्रमांकों में फेरबदल कर दिया है. उन्होंने कहा कि वार्ड संख्या 39 को 40, 40 को पहला और पहले वार्ड को दूसरा बनाकर पुनर्गठन का महज दिखावा किया गया है.

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ओबीसी वर्ग की अनदेखी का आरोप
पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से ओबीसी वर्ग का मुद्दा उठाया गया. बीएपी नेताओं ने कहा कि शहर की बड़ी आबादी OBC वर्ग से आती है और यहां लगभग 22 से 25 जातियां निवास करती हैं. शहर के कई प्रमुख चौक और इलाके जैसे कंसारा चौक, सोनिया चौक, भोईवाड़ा आदि इन वर्गों के नाम और पहचान से जुड़े हैं. इसके बावजूद आरक्षण निर्धारण में OBC वर्ग के पर्याप्त और उचित प्रतिनिधित्व की अनदेखी की गई है.

लॉटरी आवंटन में पक्षपात
बीएपी नेता ने आरोप लगाया कि बहुसंख्यक ओबीसी आबादी होने के बावजूद रोस्टर प्रणाली में डूंगरपुर नगरपरिषद में सभापति पद पर हर बार केवल सामान्य और एसटी वर्ग को ही अवसर दिया गया, जबकि ओबीसी वर्ग को दरकिनार कर दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभाव और पैसों के दम पर जयपुर से लॉटरी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया है.

आरक्षण व्यवस्था में विसंगतियों का दावा
बीएपी नेताओं ने आरोप लगाया कि जहां जिस वर्ग की संख्या अधिक है, वहां की परिस्थितियों के विपरीत आरक्षण तय किया गया है-जैसे अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में एसटी श्रेणी या अन्य फेरबदल किए गए हैं और ओबीसी सीटों को बड़े पैमाने पर सामान्य ओपन कर दिया गया है. उन्होने कहा कि इस मनमाने पुनर्गठन और लॉटरी प्रक्रिया से केवल आम जनता या विपक्षी दल ही नहीं, बल्कि खुद सत्ताधारी भाजपा के स्थानीय लोग भी असंतुष्ट हैं और उन्होंने भी अपना विरोध दर्ज कराया है.

'पैसा लो, कुर्सी दो' का आरोप
बीएपी के नेताओं ने भाजपा पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में 'पैसा लो और कुर्सी दो' का खेल चल रहा है. बीएपी नेताओं ने डूंगरपुर के सामान्य और ओबीसी वर्ग के लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि भारत आदिवासी पार्टी शहर के मूल निवासियों के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से नगर निकाय में बोर्ड बनाकर क्षेत्र के समावेशी विकास के लिए काम करेगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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