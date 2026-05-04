/जोधपुर और जयपुर समेत इन जगहों पर आज सुबह 8 बजे से री-पोलिंग, CCTV की निगरानी में डाले जाएंगे वोट

Rajasthan Bar Council Election 2026: राजस्थान बार काउंसिल चुनाव 2026 के तहत आज री-पोलिंग का आयोजन किया जा रहा है. राज्य भर के वकीलों द्वारा कल हुए मतदान के दौरान कुछ केंद्रों पर हुई अनियमितताओं के चलते बार काउंसिल ने चार स्थानों पर पुनः मतदान कराने का फैसला लिया है. आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कड़े सुरक्षा प्रबंधों और पारदर्शिता के साथ मतदान प्रक्रिया चलेगी.



री-पोलिंग वाले मुख्य केंद्र इस प्रकार हैं.

जोधपुर में 9 बूथों पर 7,792 मतदाता अपने वोट डालेंगे.

जयपुर हाईकोर्ट परिसर में 29 बूथों पर सबसे अधिक 14,781 वकील मतदान करेंगे.

जयपुर सिविल कोर्ट में 5 बूथों पर 5,496 मतदाता शामिल होंगे.

श्रीगंगानगर के रायसिंहनगर में 1 बूथ पर 212 मतदाता वोटिंग करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source



कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा मतदान

बार काउंसिल चुनाव की री-पोलिंग को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जाएगी. सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ-साथ मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहेंगे. मतदान केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ जुटने पर रोक लगाई गई है. केवल अधिकृत वकीलों को ही मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.



राजस्थान बार काउंसिल के चुनाव को राज्य के वकील समुदाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इस चुनाव के माध्यम से बार काउंसिल के पदाधिकारियों का चुनाव होना है. कल हुए मतदान में कुछ स्थानों पर तकनीकी खामियों और अन्य कारणों से मतदान रद्द करना पड़ा था, जिसके चलते आज री-पोलिंग की जा रही है.



वकीलों से अपील की गई है कि वे सुबह 8 बजे से मतदान केंद्र पहुंचकर बिना किसी देरी के अपना वोट डालें. मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा. मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.



इस री-पोलिंग से राजस्थान के हजारों वकीलों की नजरें जुड़ी हुई हैं. बार काउंसिल के पदाधिकारी चयन में आज का मतदान निर्णायक साबित हो सकता है. प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी पूरा प्रबंध किया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jodhpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!