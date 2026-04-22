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राजस्थान बार काउंसिल चुनाव... 84 हजार वकीलों का मतदान, पहली बार महिलाओं को मिला आरक्षण

BCR Election: जयपुर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान (BCR) के चुनाव आज पूरे प्रदेश में चल रहे हैं. सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 22, 2026, 10:16 AM|Updated: Apr 22, 2026, 10:16 AM
राजस्थान बार काउंसिल चुनाव... 84 हजार वकीलों का मतदान, पहली बार महिलाओं को मिला आरक्षण
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Bar Council of Rajasthan Election: जयपुर प्रदेश के वकीलों की सबसे बड़ी संस्था बार काउंसिल ऑफ राजस्थान (BCR) के चुनाव आज जोर-शोर से चल रहे हैं. सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी. जयपुर हाईकोर्ट परिसर में मतदान लगभग 50 मिनट की देरी से शुरू हुआ, जहां 94 वर्षीय रिटायर्ड जस्टिस विजय शंकर दवे ने सबसे पहला वोट डाला.


चुनाव की प्रमुख विशेषताएं
इस बार BCR चुनाव में कई नई बातें देखने को मिल रही हैं. तीन साल की देरी के बाद आठ साल में पहली बार हो रहे इन चुनावों में 23 पदों के लिए 234 प्रत्याशी मैदान में हैं. पूरे राजस्थान के 84,247 एडवोकेट इन चुनावों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. सबसे बड़ी खासियत यह है कि पहली बार महिला अधिवक्ताओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. 23 पदों में से 5 पद महिला आरक्षण के तहत होंगे, जबकि 2 पदों पर महिला अधिवक्ताओं को सह-नामित (को-ऑप्टेड) किया जाएगा. इस तरह 25 सदस्यों वाली बार काउंसिल में पहली बार 7 महिलाएं चुनी जाएंगी. यही कारण है कि इस चुनाव में 57 महिला प्रत्याशी मैदान में उतरी हैं.

खबर अपडेट की जा रही है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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