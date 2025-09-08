Zee Rajasthan
बारां में इस रोड पर बने थे मौत के कुएं, अब दौड़ेगी जिंदगी

Baran News : राजस्थान के बारां जिले के अंता में नेशनल हाइवे 27 काली सिंध की पुलिया पर दर्जनों लंबे और चौड़े गड्ढों को देखकर ऐसा लगता है, कि मानों इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं है. हालांकि खबर दिखाये जाने के बाद अब आपको इन मौत के कुंओं की दर्शन नहीं हो पाएंगे.
 

Published: Sep 08, 2025, 11:19 AM IST | Updated: Sep 08, 2025, 11:19 AM IST

बारां में इस रोड पर बने थे मौत के कुएं, अब दौड़ेगी जिंदगी

Baran News : बारां जिले के अंता में जी राजस्थान की खबर का असर देखने को मिला है, जी राजस्थान पर बुधवार को नेशनल हाइवे 27 काली सिंध नदी की पुलिया पर बने दर्जनों लंबे ओर चौड़े गड्ढों की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद नेशनल हाइवे के अधिकारियों द्वारा हरकत में आते हुए गड्ढों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है, जिसके चलते अब इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को दुर्घटना से राहत मिल सकेगी.

बता दे कि काली सिंध पुलिया पर बने दर्जनों चौड़े और लंबे गड्ढों को देखकर ऐसा लगता था कि मानो इंसान की जान की कोई कीमत नहीं हो । ये जान लेवा गड्ढे खुले रूप से हादसे को निमंत्रण दे रहे थे जिन्हें देखकर रूह तक कांप जाती थी परन्तु शासन प्रशासन बेखबर बना हुआ था.

राजस्थान को कई राज्यों से जोड़ने वाले इस नेशनल हाइवे 27 की काली सिंध पुलिया से रोजाना बड़ी तादाद में रात दिन वाहनों की आवाजाही बनी रहती है, ऐसे में इन लंबे और चौड़े गड्ढों में बरसाती पानी भरा रहने के कारण एकाएक गड्ढे नजर नहीं आते थे, जिसके कारण दुपहिया वाहन चालकों के सामने हर पल दुर्घटना का अंदेशा बना रहता था. वहीं अब तक कई घटनाएं भी घटित हो चुकी है. इसके बावजूद नेशनल हाइवे अधिकारियों द्वारा इस गंभीर समस्या को नजर अंदाज किया जा रहा था. वहीं इसका खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा था.

दूसरी ओर कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइड इंचार्ज जयराम गुर्जर ने बताया कि अभी फिलहाल पुलिया के गड्ढों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है. बरसात खत्म होने के बाद कोटा से केलवाड़ा तक नेशनल हाइवे 27 का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा.

