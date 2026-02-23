Zee Rajasthan
बरेका का कमाल! मोजाम्बिक रवाना हुआ 10वां 3300 HP लोकोमोटिव, दुनिया में लहराया भारत का परचम

Jaipur News: बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) ने 21 फरवरी को 3300 हॉर्स पावर एसी-एसी डीजल-इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की 10वीं और अंतिम इकाई मोजाम्बिक के लिए रवाना कर दी. यह आपूर्ति राइट्स लिमिटेड के माध्यम से 10 इंजनों के निर्यात अनुबंध के तहत की गई. 100 किमी/घंटा की क्षमता वाले इन केप गेज (1067 मिमी) इंजनों में आधुनिक चालक-अनुकूल सुविधाएं दी गई हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByDamodar prasad raigar
Published:Feb 23, 2026, 07:32 AM IST | Updated:Feb 23, 2026, 07:32 AM IST

बरेका का कमाल! मोजाम्बिक रवाना हुआ 10वां 3300 HP लोकोमोटिव, दुनिया में लहराया भारत का परचम

Jaipur News: बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) ने एक बार फिर लोकोमोटिव निर्माण के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराया है. बरेका द्वारा निर्मित स्वदेशी 3300 हॉर्स पावर एसी-एसी डीजल-इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की दसवीं इकाई को 21 फरवरी को मोजाम्बिक के लिए रवाना किया गया. यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि बरेका को मोजाम्बिक के लिए 3300 हॉर्स पावर एसी-एसी डीजल-इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के कुल 10 इंजनों का निर्यात आदेश मिला था.

लोकोमोटिवों की आपूर्ति एम/एस राइट्स के माध्यम से 10 लोकोमोटिवों के निर्माण और निर्यात के अनुबंध के अंतर्गत की गई है. पहले दो लोकोमोटिव जून 2025 में, तीसरा सितंबर में, चौथा अक्टूबर में और पांचवां लोकोमोटिव 12 दिसंबर को भेजा गया था. इसके बाद छठा लोकोमोटिव 15 दिसंबर 2025, सातवां 8 जनवरी 2026, आठवां 23 जनवरी 2026, नौवां लोकोमोटिव 17 फरवरी 2026 को रवाना किया गया था. यह निर्यात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकोमोटिव निर्माण में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दिखाता है.

बरेका द्वारा निर्मित यह अत्याधुनिक 3300 हॉर्स पावर केप गेज (1067 मिमी) लोकोमोटिव 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से संचालन में सक्षम है. अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप चालक-अनुकूल सुविधाएँ जैसे रेफ्रिजरेटर, हॉट प्लेट, मोबाइल होल्डर तथा आधुनिक केबिन डिजाइन उपलब्ध हैं, जो चालक सुविधा और परिचालन दक्षता को और अधिक बेहतर बनाते हैं.

प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा बरेका
भारतीय रेल की उत्पादन इकाई बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) जो वाराणसी में स्थित है. यह रेल इंजन कारखाना अब लोकोमोटिव निर्माण के एक प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है. स्वदेशी डिजाइन और उन्नत रेलवे प्रौद्योगिकी के निर्माण में अपनी विशेषज्ञता के बल पर बरेका अंतर्राष्ट्रीय रेलवे बाजार में भारत की उपस्थिति को सशक्त बना रहा है. वर्ष 2014 से अब तक बरेका श्रीलंका, म्यांमार और मोजाम्बिक जैसे देशों को लोकोमोटिव निर्यात कर चुका है, जिससे उन देशों की रेलवे प्रणालियों के विकास में सहयोग मिला है.

भारत की स्थिति को और मजबूत कर रही

‘मेक इन इंडिया’ और ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’ के विज़न के अनुरूप, यह निर्यात भारतीय रेल की उस क्षमता को प्रदर्शित करते हैं, जिसके माध्यम से वह विश्व में प्रचलित विभिन्न गेज प्रणालियों के अनुरूप रोलिंग स्टॉक का डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति कर सकती है. ऐसे प्रयासों के माध्यम से भारतीय रेल शामिल देशों को उनके रेल अवसंरचना उन्नयन में सहयोग कर रही है. साथ ही रेलवे रोलिंग स्टॉक और संबंधित सेवाओं के विश्वसनीय निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत कर रही है. लोकोमोटिव निर्यात के क्षेत्र में बरेका की ये उपलब्धियां भारत की बढ़ती तकनीकी आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण बाजार में लगातार प्रभाव को प्रतिबिंबित करती है.

