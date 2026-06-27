/बाड़मेर में ई रवन्ना घोटाले का बड़ा खुलासा! एक ही ट्रक रोज बदल रहा रंग और नंबर

Jaipur News: खान विभाग के बाड़मेर जिले के पचपदरा, सिणधरी और शिव में एक गाड़ी है, जो रोज रंग बदलती है. कभी यह गाड़ी सफेद रंग की हो जाती है, तो कभी नारंगी रंग की दिखती है. दरअसल यह खान विभाग के ई-रवन्ना सिस्टम में फर्जीवाड़े की इंतिहा है. खान विभाग द्वारा सख्त मॉनिटरिंग के दावे पूरी तरह धराशायी हो रहे हैं. क्या हो रहा है पूरा खेल, पढ़िए, जी मीडिया की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट-

उल्लेखनीय है कि खान एवं भूविज्ञान विभाग ने यूं तो पिछले साल से ही ई-रवन्ना, ट्रांजिट पास जारी करने के लिए ऑटोमेटिक वे-ब्रिज, वीएलटीडी डिवाइस और अन्य तकनीकी समाधान लागू कर दिए थे. लेकिन खान विभाग में रवन्नाें को लेकर किए जाने वाले फर्जीवाड़े पर रोक नहीं लग पा रही है. खान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा लगातार ऑटोमाइजेशन पर जोर दे रही हैं. लेकिन फील्ड अधिकारियों की ढिलाई और मिलीभगत से गड़बड़ियों पर रोक नहीं लग पा रही है.

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ट्रक-डम्परों की क्षमता अधिकतम 40 टन तक की

बाड़मेर की कई बजरी लीजों पर फर्जी रवन्ना जारी किए जा रहे हैं. एक तरफ तो 80 टन तक के ओवरलोड रवन्ना जारी किए जा रहे हैं. जबकि ट्रक-डम्परों की क्षमता अधिकतम 40 टन तक की ही है. वहीं रवन्ना जारी करने में वे-ब्रिज पर ही ट्रक के इंजन की नम्बर प्लेट बदलने का खेल चल रहा है. क्योंकि दो अलग-अलग नम्बरों के 2 रवन्ना में तस्वीरों में वाहन एक ही नजर आ रहा है. बाड़मेर के पचपदरा में कनाना स्थित बालाजी कंस्ट्रक्शन कम्पनी में इसी तरह का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है.

ट्रक एक, नम्बर 2, रवन्ना 2

- 1 जून को GJ39TB7172 नम्बर वाहन का रवन्ना GMJA1100978404

- इसमें दिख रहे ट्रक में नम्बर प्लेट 'टाटा' के लोगो के नीचे लगी दिख रही

- इसमें लाई गई बजरी का वजन 30.04 मैट्रिक टन

- 1 जून को RJ19GB6659 नम्बर वाहन का रवन्ना GMJA1100988743

- इसमें दिख रहे ट्रक में नम्बर प्लेट 'टाटा' के लोगो के ऊपर लगाई हुई है

- इसमें लाई गई बजरी का वजन है 83.35 मैट्रिक टन

- फोटोज में जितनी बजरी 30 टन के रवन्ना में दिख रही, 83 टन के रवन्ना में भी उतनी ही है

- दोनों फोटो में साफ है कि वाहन एक ही है, बजरी की मात्रा में भी कोई अंतर नहीं

- मानसून से पहले अधिक मात्रा में स्टॉक पर बजरी इकट्ठा करने का है खेल

- स्टॉक पर बजरी अन्य वाहनों से लाई जा रही, फोटो केवल एक वाहन के खींचे जा रहे

नम्बर प्लेट का हो रहा गलत उपयोग

इससे भी बड़ा फर्जीवाड़ा यह है कि बजरी लीजों द्वारा जो ट्रक रवन्ना में दर्शाया जा रहा है, वह हकीकत में इनके पास है ही नहीं. गुजरात नम्बर के एक ट्रक को 2 बजरी लीज कम्पनियां अपना दर्शा रही हैं. बालाजी कंस्ट्रक्शन कम्पनी कनाना, पचपदरा और कामधेनु कंस्ट्रक्शन कम्पनी, पायलां कला, सिणधरी अपना वाहन दर्शा रही हैं. जबकि यह वाहन वास्तविकता में आरएसएमएम की खदान में लिग्नाइट परिवहन के काम में उपयोग आता है. यानी साफ है कि इस वाहन की नम्बर प्लेट का गलत उपयोग किया जा रहा है.

वाहन एक तो हर बार कैसे बदल रहा रंग ?

- 1 जून को गाड़ी GJ39TB7172 का रवन्ना GMJA1100978404 जारी हुआ

- कनाना, पचपदरा की बालाजी कंस्ट्रक्शन कम्पनी बजरी लीज का है रवन्ना

- इसमें बजरी भरी गाड़ी का आगे का इंजन नारंगी रंग का दिख रहा

- ड्राइवर का मोबाइल नम्बर 8003209750, नाम-भागाराम (नाम गलत)

- अब 26 जून का इसी गाड़ी GJ39TB7172 का रवन्ना WYVE1101896689 देखिए

- सरकारी कम्पनी RSMML की गिरल, शिव की लिग्नाइट का है रवन्ना

- इसमें लिग्नाइट भरी गाड़ी का आगे का इंजन है सफेद रंग का

- ड्राइवर का मोबाइल नम्बर 8003209750, नाम- शेरू खान

- अब 27 जून की सुबह इसी गाड़ी GJ39TB7172 का रवन्ना DOYA1101918703 देखिए

- यहां कामधेनु कंस्ट्रक्शन कम्पनी पायला कलां, सिणधरी का है रवन्ना

- इसमें बजरी से भरी गाड़ी का आगे का इंजन का रंग फिर हुआ नारंगी

- ड्राइवर का मोबाइल नम्बर 9999999999 (नम्बर गलत), नाम- शेरू खान

ज़ी मीडिया ने ट्रक ड्राइवर से पूछा तो बोले, कभी बजरी नहीं भरी

खान विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बजरी लीज कम्पनियां नम्बर प्लेट बदलकर फर्जी रवन्ना बना रही हैं. वे लीज से स्टॉक तक बजरी लाने के लिए अपने वाहनों का उपयोग करते हैं लेकिन रवन्ना में गुजरात के एक ट्रक की नम्बर प्लेट को दर्शाते हैं. जिससे कि वाहन सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिकली होने वाले ओवरलोड के लाखों रुपए के चालानों से बचा जा सके. कामधेनु कंस्ट्रक्शन कम्पनी से जारी रवन्नों में तो शनिवार 27 जून को ही गुजरात के ट्रक नम्बर से दर्जनभर रवन्ने काट दिए गए हैं. सच्चाई जानने के लिए जी मीडिया ने रवन्ना में दिखाए गए मोबाइल नम्बर 8003209750 पर ट्रक चालक को फोन किया. ड्राइवर ने फोन पर बातचीत में साफ कहा कि उसने ट्रक में कभी बजरी का परिवहन ही नहीं किया है.

मानसून से पहले बढ़ा रहे बजरी का स्टॉक

वास्तव में गुजरात नम्बर का यह ट्रक सरकारी खनन कम्पनी आरएसएमएम में काम आता है. बाड़मेर क्षेत्र की ये बजरी लीजें फिलहाल बजरी का अधिक से अधिक स्टॉक तैयार कर रही हैं. क्योंकि 1 जुलाई से मानसून सीजन शुरू होने पर बजरी लीज से खनन बंद हो जाएगा. ऐसे में स्टॉक से ही बजरी का बेचान किया जा सकेगा. इसी वजह से ये लीजधारक भारी ओवरलोड रवन्ना जारी करते हुए बजरी का स्टॉक बढ़ा रहे हैं.