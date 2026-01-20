Zee Rajasthan
Basant Panchmi 2026: राजस्थानवासी जान लें बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त, ऐसे करें पूजा, मां सरस्वती बरसाएंगी कृपा!

Basant Panchmi 2026: राजस्थान सहित पूरे देश में बसंत पंचमी का पर्व श्रद्धा, उल्लास और ज्ञान की आराधना के साथ मनाया जाता है. यह दिन मां सरस्वती को समर्पित होता है, जिन्हें विद्या, बुद्धि, कला और संगीत की देवी माना जाता है. बसंत पंचमी से ही ऋतु परिवर्तन की शुरुआत मानी जाती है और प्रकृति में चारों ओर हरियाली व पीले रंग की छटा दिखाई देने लगती है.
 

Published: Jan 20, 2026, 03:54 PM IST | Updated: Jan 20, 2026, 03:54 PM IST

Basant Panchmi 2026: बसंत पंचमी की तिथि को शास्त्रों में अत्यंत पावन और विशेष महत्व का माना गया है. यह पर्व ज्ञान, विद्या, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती को समर्पित होता है. इस दिन मां सरस्वती की विधिवत पूजा करने का विधान है. खास बात यह है कि बसंत पंचमी 2026 इस बार ज्योतिषीय दृष्टि से भी बेहद शुभ मानी जा रही है. इस दिन चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गुरु विराजमान रहेंगे, जिससे एक अत्यंत शुभ योग का निर्माण हो रहा है. यह संयोग विशेष रूप से विद्यार्थियों और शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए लाभकारी माना जा रहा है. बसंत पंचमी के साथ ही बसंत ऋतु के आगमन की भी मान्यता है.

बसंत पंचमी 2026 कब मनाई जाएगी?
पंचांग के अनुसार, माघ शुक्ल पंचमी तिथि की शुरुआत 22 जनवरी 2026, गुरुवार की रात 2 बजकर 29 मिनट से होगी और इसका समापन 23 जनवरी 2026, शुक्रवार की रात 1 बजकर 47 मिनट पर होगा.
शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार, जिस दिन पंचमी तिथि सूर्योदय के समय होती है, उसी दिन पर्व मनाया जाता है. ऐसे में बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026, शुक्रवार को मनाई जाएगी. इसी दिन मां सरस्वती की पूजा करना विशेष फलदायी माना गया है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से पूजा करने पर व्यक्ति के ज्ञान, बुद्धि और कला में वृद्धि होती है और मां सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

बसंत पंचमी 2026 पर बन रहा है शुभ योग
23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी के दिन चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेगा. वहीं, चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गुरु के स्थित होने से गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है. गजकेसरी योग को ज्योतिष में अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है. ज्ञान के कारक गुरु और मन के कारक चंद्रमा का यह संयोग बुद्धि, स्मरण शक्ति और शिक्षा में सफलता प्रदान करने वाला माना जाता है. विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए यह दिन अत्यंत शुभ संयोग लेकर आ रहा है. बसंत पंचमी के दिन सुबह 8 बजकर 33 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक का समय शिक्षा आरंभ, विद्यारंभ और अध्ययन से जुड़े कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना गया है.

सरस्वती पूजा 2026 का शुभ मुहूर्त
बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के लिए सुबह 9 बजकर 53 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक का समय सबसे उत्तम रहेगा. इस शुभ मुहूर्त में लोग अपने घर, स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थल पर मां सरस्वती की विधि-विधान से पूजा करते हैं और ज्ञान व विवेक की कामना करते हैं. पूजा के दौरान देवी सरस्वती को सिंदूर, श्रृंगार सामग्री, गुलाल अर्पित करने की परंपरा भी है. इसी दिन से बसंत ऋतु का औपचारिक आरंभ माना जाता है.

चौघड़िया मुहूर्त
लाभ चौघड़िया: सुबह 8 बजकर 33 मिनट से 9 बजकर 53 मिनट तक
अमृत चौघड़िया: सुबह 9 बजकर 53 मिनट से 11 बजकर 53 मिनट तक
इन शुभ समयों में पूजा, विद्यारंभ और नए कार्यों की शुरुआत करना विशेष फलदायी माना गया है.

बसंत पंचमी की पूजा विधि
प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें.
पूजा स्थल को साफ कर पीले वस्त्र बिछाएं.
मां सरस्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें.
देवी को पीले फूल, पीला चंदन, पीले फल और पीले वस्त्र अर्पित करें.
दीपक और धूप जलाकर मां सरस्वती का ध्यान करें.
'ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः' मंत्र का जप करें.

विद्यार्थियों को किताब, कलम और वाद्य यंत्र पूजा में अवश्य रखें. अंत में प्रसाद वितरण करें, जिसमें केसरिया खीर या बेसन के लड्डू शुभ माने जाते हैं.

क्यों पहना जाता है पीला रंग?
पीला रंग समृद्धि, ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है. यह रंग सरसों के फूलों और बसंत ऋतु की हरियाली से जुड़ा है. धार्मिक मान्यता है कि बसंत पंचमी पर पीला रंग धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

बुद्धि और वाणी का कारक है बुध
ज्योतिष के अनुसार बसंत पंचमी का दिन बुध ग्रह से जुड़ा होता है, जो बुद्धि और वाणी का कारक है. इस दिन मां सरस्वती की पूजा करने से शिक्षा, करियर और बौद्धिक विकास में बाधाएं दूर होती हैं. बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और प्रकृति के सम्मान का प्रतीक है. इस दिन श्रद्धा और विधि-विधान से पूजा करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं. राजस्थान में यह पर्व परंपरा, आस्था और उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को और मजबूत करता है.

