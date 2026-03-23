कौन हैं प्रियंका शर्मा? जो बनीं राजस्थान पुलिस में डिप्टी SP, पढ़ें सफलता की कहानी

Bassi News: ग्रामीण राजस्थान की धरती से निकली एक ऐसी बेटी की कहानी है, जो सपनों को हकीकत में बदलने की मिसाल बन गई है. बस्सी में जन्मी प्रियंका शर्मा ने न सिर्फ अपनी मेहनत से राजस्थान पुलिस सेवा में डिप्टी एसपी के पद पर जगह बनाई, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा का स्रोत साबित हुईं.

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RAS परीक्षा 2023 के परिणामों में उनकी यह उपलब्धि तब और खास हो जाती है, जब पता चलता है कि उन्होंने यह मुकाम अपने पहले ही प्रयास में हासिल किया, वह भी तब जबकि वे पहले से ही सरकारी सेवा में तैनात थीं और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बीच तैयारी का संतुलन बनाए रखना कोई आसान काम नहीं था.

संघर्ष और लगन की जीती-जागती तस्वीर

प्रियंका का सफर संघर्ष और लगन की जीती-जागती तस्वीर है, जहां एक तरफ ग्रामीण परिवेश की सीमित संसाधनों वाली जिंदगी थी तो दूसरी तरफ पिता का अटूट विश्वास और खुद की अंदरूनी आग जो कभी बुझने नहीं दी. उनकी यात्रा की शुरुआत सरकारी सेवा से हुई जब वे ग्राम विकास अधिकारी के रूप में चुनी गईं और करीब छह महीने तक उस भूमिका में काम किया, जहां गांव-गांव जाकर विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने का अनुभव मिला लेकिन उनका मन बड़ा सपना देख रहा था इसलिए उन्होंने आगे बढ़ते हुए स्कूल व्याख्याता के पद पर चयनित होकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बासखोह में पढ़ाना शुरू किया.

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राजस्थान पुलिस सेवा में डिप्टी एसपी

छात्राओं को पढ़ाते हुए वे खुद को भी निरंतर सीखती रहीं, रात-रात भर किताबों में डूबी रहती क्योंकि मन में एक ही लक्ष्य था. प्रशासनिक सेवा में प्रवेश कर समाज के लिए कुछ बड़ा करना. शिक्षक के रूप में काम करते हुए भी उन्होंने आरएएस की तैयारी जारी रखी और पहले प्रयास में ही राजस्थान पुलिस सेवा में डिप्टी एसपी के रूप में चयनित हो गईं, जो उनकी प्रतिभा, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है.

इस सफलता ने न केवल उनके परिवार को गौरवान्वित किया बल्कि पूरे बस्सी क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार किया, जहां लोग अब अपनी बेटियों को देखकर कहते हैं कि अगर प्रियंका कर सकती हैं तो हमारी बेटियां भी बहुत कुछ हासिल कर सकती हैं.

बेटी की शिक्षा है जरूरी

इस पूरी कहानी के केंद्र में उनके पिता बाबू लाल शर्मा का व्यक्तित्व है, जिन्होंने कभी बेटी को कमतर नहीं समझा. 2021 के आसपास जब प्रियंका कुछ मानसिक दबाव से गुजर रही थीं तब पिता ने हर कदम पर उनका साथ दिया. उन्हें प्रेरित किया और यह विश्वास दिलाया कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती. बाबू लाल शर्मा का मानना है कि समाज में बेटियों की शिक्षा पर निवेश करना सबसे बड़ा कर्तव्य है, अनावश्यक शादी-ब्याह के खर्चों को बचाकर लड़कियों की पढ़ाई पर लगाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां मजबूत बनें.

हिम्मत और मेहनत

प्रियंका खुद भी इस सफलता को शिक्षा की ताकत से जोड़ती हैं और कहती हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षा ही वह सहारा है जो इंसान को आगे बढ़ने की शक्ति देता है. खासकर महिलाओं और बालिकाओं के लिए यह सबसे बड़ा स्तंभ है. उनकी यह उपलब्धि अब परिवार और समाज दोनों के लिए एक नया लक्ष्य लेकर आई है, जहां पिता का सपना है कि प्रियंका अब यूपीएससी की तैयारी करें और केंद्रीय प्रशासनिक सेवा के उच्चतम शिखर तक पहुंचें, ताकि उनकी कहानी और भी ऊंचाइयों को छू सकें. बस्सी की इस बेटी ने साबित कर दिया है कि सपने देखने की हिम्मत हो और मेहनत का जज्बा हो तो कोई भी ऊंचाई दूर नहीं रहती.

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