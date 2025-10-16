Zee Rajasthan
दिवाली पर डेकोरेशन के लिए परफेक्ट हैं राजस्थान के ये हैंडीक्राफ्ट्स, चौगुनी हो जाएगी घर की सुंदरता

Rajasthani Handicrafts for Diwali Decoration: राजस्थान एक ऐसा राज्य है, जहां की हर बात निराली है. यह अपने रंग, परंपरा और कलाकारी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. यहां की मिट्टी में कारीगरी रची-बसी है, जो हर त्यौहार में खास झलक दिखाती है. खासकर दिवाली के समय, जब घरों को सजाने की तैयारी होती है, तब राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट्स हर कोने को खूबसूरत बना देते हैं. ये न केवल पारंपरिक सौंदर्य का प्रतीक हैं, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा भी लाते हैं.

Published: Oct 16, 2025, 12:54 PM IST | Updated: Oct 16, 2025, 12:54 PM IST

दिवाली पर डेकोरेशन के लिए परफेक्ट हैं राजस्थान के ये हैंडीक्राफ्ट्स, चौगुनी हो जाएगी घर की सुंदरता

राजस्थान अपने रंग, परंपरा और कलाकारी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. यहां की मिट्टी में कारीगरी रची-बसी है, जो हर त्यौहार में खास झलक दिखाती है. खासकर दिवाली के समय, जब घरों को सजाने की तैयारी होती है, तब राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट्स हर कोने को खूबसूरत बना देते हैं. ये न केवल पारंपरिक सौंदर्य का प्रतीक हैं, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा भी लाते हैं.

1. ब्लू पॉटरी
जयपुर की मशहूर ब्लू पॉटरी दिवाली सजावट में खास जगह रखती है. इन सुंदर नीले-सफेद रंगों वाले बर्तन, दीए, फूलदान और प्लेट्स को घर के ड्रॉइंग रूम या पूजा स्थल में सजाने से एक शाही लुक मिलता है. ब्लू पॉटरी पूरी तरह हाथ से बनी होती है और इसकी चमकदार ग्लेजिंग इसे बेहद आकर्षक बनाती है.

2. मिट्टी और टेराकोटा सजावट
राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में बने मिट्टी के दीये, हाथी-घोड़े और कलश दिवाली के सबसे पारंपरिक सजावट आइटम्स हैं. इन्हें रंग-बिरंगे रंगों और मिरर वर्क से सजाया जाता है. टेराकोटा दीयों को रांगोली के साथ सजाने से घर का वातावरण रोशनी और उमंग से भर जाता है.

3. बंधेज और ब्लॉक प्रिंट सजावट
जयपुर, बगरू और सवाई माधोपुर की बंधेज और ब्लॉक प्रिंट कला सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है. आजकल इन डिज़ाइनों के कुशन कवर, टेबल रनर, पर्दे और वॉल हैंगिंग्स दिवाली डेकोरेशन के लिए बहुत पसंद किए जा रहे हैं. इनकी पारंपरिक डिज़ाइन और रंग हर घर को राजस्थानी माहौल देते हैं.

4. राजस्थानी वॉल हैंगिंग्स और टॉरन
राजस्थान के एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले टॉरन, झूमर और वॉल हैंगिंग्स घर के मुख्य दरवाज़े या लिविंग रूम को पारंपरिक लुक देते हैं. इनमें शीशे का काम, मोती, और रंगीन धागों की बुनाई होती है. दीपावली के समय यह शुभता और स्वागत का प्रतीक माने जाते हैं.

5. ऊंट, मोर और कठपुतली शोपीस
राजस्थान की पहचान - ऊंट, मोर और कठपुतलियां, दिवाली की सजावट को जीवंत बना देती हैं. रंगीन पोशाकों में सजी कठपुतलियां घर के कोनों में सजाने से राजस्थानी लोकसंस्कृति की खुशबू फैल जाती है.

दिवाली पर अगर आप घर को पारंपरिक अंदाज में सजाना चाहते हैं, तो राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट्स सबसे बेहतरीन विकल्प हैं.

ये न केवल खूबसूरत दिखते हैं, बल्कि हर एक में कारीगरों की मेहनत और संस्कृति की आत्मा बसती है. इस दिवाली, अपने घर को राजस्थान की कला से सजाकर रोशनी, रंग और परंपरा का संगम महसूस करें.

