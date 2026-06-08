/पंचायत-निकाय चुनाव से पहले अजेय कुमार का मूलमंत्र, मेरी सरकार-सबसे अच्छी सरकार

Rajasthan Panchayat Chunav 2026: बीजेपी प्रवक्ताओं को सरकार के खिलाफ विपक्ष के नॉरेटिव और नकारात्मक माहौल को बदलने के लिए संगठन महामंत्री अजय कुमार ने मूल मंत्र दिया. उन्होंने पार्टी प्रवक्ताओं से कहा कि वो अब मेरी सरकार सबसे अच्छी सरकार की भावना के साथ जनता के बीच जाएं. साथ ही उन्होंने कहा कि प्रवक्ताओं की इतनी बड़ी टीम है, खुद के बजाय पार्टी के बिस्तर पर टीम भावना के साथ काम करें.

बीजेपी प्रदेश मुख्यालय जयपुर में पार्टी के प्रदेश मीडिया विभाग, प्रवक्ता-पैनेलिस्ट, आईटी और सोशल मीडिया विभाग की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई. बैठक में संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने संगठन को और अधिक सशक्त बनाने पर विचार-विमर्श किया. अजेय कुमार ने वर्तमान माहौल में विपक्ष की ओर से भिन्न मामलों को लेकर खड़े किए जा रहे, नरेटिव को दूर करने और जनता के बीच संवाद करने में मीडिया प्रवक्ता पैनलिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका बताई. बीजेपी के पास प्रवक्ताओं की इतनी बड़ी टीम है लेकिन आपसी सहयोग के बिना पूरी तरह कारगर नहीं हो पा रही है. मीडिया प्रवक्ताओं को खुद के बजाय पार्टी को बड़ा करने के लिए टीम के साथ मिलकर काम करना चाहिए.

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कहा कि संगठनात्मक विचारों के सतत आदान-प्रदान से संगठन को मजबूती मिलती है. पार्टी के प्रवक्ताओं एवं मीडिया से जुड़े कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वे भाजपा की नीतियों, विचारधारा तथा संगठन के कार्यों को प्रभावी ढंग से जन-जन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का एक ही ध्येय होना चाहिए कि मेरी सरकार, सबसे अच्छी सरकार, इस भावना को ध्यान में रखते हुए चौपाल, सोशल मीडिया पर प्रचार—प्रसार करें। उन्होंने कहा कि संगठन हित की बातें सार्वजनिक रूप से करें तथा संगठन का निर्णय सर्वोपरि है ऐसी भावना के साथ कार्य करें.

अजेय कुमार ने कहा कि बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी के संविधान एवं संगठनात्मक मर्यादाओं के अनुरूप कार्य करता है. संगठन हित से जुड़े विषयों को प्राथमिकता देते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है. वह क्या कार्य कर रहे हैं इसका मैसेज भी जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में हुए विकास कार्यों, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जानी चाहिए। जनता के साथ किए गए संवाद में सरकार की उपलब्धियां को बताएं.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि संगठन की शक्ति उसके समर्पित कार्यकर्ताओं और प्रभावी संवाद में निहित होती है। मीडिया, सोशल मीडिया एवं आईटी विभाग वर्तमान समय में संगठन की विचारधारा, नीतियों और जनहितकारी कार्यों को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को तथ्यपरक, सकारात्मक एवं जिम्मेदार संवाद के माध्यम से जनता के बीच पार्टी की रीति-नीति और सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए.